Wideo: Rosyjski atak spowodował pożar w szpitalu w Kijowie; ewakuowano 30 osób
W nocy z 12 na 13 listopada w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar w placówce medycznej w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy. Jedna osoba odniosła obrażenia, a kolejne 30 osób ewakuowano z budynku.
„W nocy Rosjanie zaatakowali stolicę – w dzielnicy Szewczenkowskiej wybuchł pożar szpitala, który spowodował częściowe zniszczenia na drugim piętrze. Personel placówki medycznej ewakuował 30 osób w bezpieczne miejsce, a kolejnych siedem osób uratowali ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej. Pożar został ugaszony” – czytamy w komunikacie Państwowej Służby Ratowniczej.
Według danych Państwowej Służby Ratowniczej jedna osoba odniosła obrażenia w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na placówkę medyczną.
Wcześniej informowano, że w nocy z 12 na 13 listopada w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy spadły fragmenty wrogiego drona, powodując pożar w budynku placówki medycznej.
W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronem na prywatną zabudowę w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.
Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.