Film: Rosyjskie drony uszkodziły placówkę medyczną i budynek mieszkalny w Kijowie
19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskim, Desniańskim i Podolskim stolicy.
W wyniku ataku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny, lokal biurowy, placówka medyczna oraz dziewięć samochodów zaparkowanych w pobliżu szpitala.
Według danych policji nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze dokumentują skutki ataku.
Źródło: Policja w Kijowie.
W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stolicę przy użyciu dronów-kamikadze. Skutki ataku odnotowano od razu w trzech dzielnicach Kijowa.
Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.
Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.
W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.