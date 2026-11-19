19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskim, Desniańskim i Podolskim stolicy.

W wyniku ataku uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny, lokal biurowy, placówka medyczna oraz dziewięć samochodów zaparkowanych w pobliżu szpitala.

Według danych policji nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze dokumentują skutki ataku.

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Źródło: Policja w Kijowie.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stolicę przy użyciu dronów-kamikadze. Skutki ataku odnotowano od razu w trzech dzielnicach Kijowa.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podil.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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