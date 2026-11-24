W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ratownicy ugaszili pożary, które wybuchły w wyniku ataku rosyjskich dronów. W jednym miejscu zapalił się budynek niemieszkalny, w innym – szczątki wrogiego drona spadły na otwarty teren i spowodowały pożar. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Bilozerkowskim.

Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani przez służby medyczne.