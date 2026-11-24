Film: W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji
W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ratownicy ugaszili pożary, które wybuchły w wyniku ataku rosyjskich dronów.
W jednym miejscu zapalił się budynek niemieszkalny, w innym – szczątki wrogiego drona spadły na otwarty teren i spowodowały pożar.
Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.
24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Bilozerkowskim.
Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.
W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani przez służby medyczne.