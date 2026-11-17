Wideo: W Kijowie doszło do poważnych korków z powodu zamknięcia mostów Północnego i Południowego
W stolicy całkowicie wstrzymano ruch na mostach Północnym i Południowym po rosyjskich atakach. Z tego powodu rano 17 listopada na drogach, zwłaszcza w pobliżu mostu Patona, powstały znaczne korki, a trasy transportu publicznego musiały zostać zmienione.
Od samego rana kierowcy i pasażerowie próbują dotrzeć do pracy alternatywnymi trasami. Przekierowanie strumieni ruchu spowodowało utrudnienia na sąsiednich drogach.
Według informacji władz miejskich transport publiczny, który wcześniej kursował przez mosty Północny i Południowy, tymczasowo funkcjonuje zgodnie ze zmienionymi trasami.
Jak kursuje transport publiczny
Przez most Podilski zorganizowano ruch następujących linii:
- autobusy nr 21, 73 i 101 jadą do stacji metra „Kontraktowa Ploscha” (ulica Nyzhniy Val);
- autobus nr 31-TR kursuje przez ulicę Hlybochycką do stacji metra „Lukianowska”;
- trolejbusy nr 30 i 31 kursują od stacji metra „Łukjanowska” i Kadetskiego Gaju do stacji metra „Pocajna”;
- trolejbus nr 44 kursuje na trasie „ulica Pivnichna – ulica Archipenka”;
- na trasie nr 50 zwiększono liczbę trolejbusów.
Przez most Darnycki zorganizowano ruch autobusów nr 22 i 91. Ponadto na trasie nr 22-TR zwiększono liczbę autobusów.
Kierowcy i pasażerowie powinni uwzględnić tymczasowe zmiany podczas planowania przejazdów po mieście.
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