W stolicy całkowicie wstrzymano ruch na mostach Północnym i Południowym po rosyjskich atakach. Z tego powodu rano 17 listopada na drogach, zwłaszcza w pobliżu mostu Patona, powstały znaczne korki, a trasy transportu publicznego musiały zostać zmienione.

Od samego rana kierowcy i pasażerowie próbują dotrzeć do pracy alternatywnymi trasami. Przekierowanie strumieni ruchu spowodowało utrudnienia na sąsiednich drogach.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/zatori-u-kievi.mp4

Według informacji władz miejskich transport publiczny, który wcześniej kursował przez mosty Północny i Południowy, tymczasowo funkcjonuje zgodnie ze zmienionymi trasami.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/zatori.mp4

Jak kursuje transport publiczny

Przez most Podilski zorganizowano ruch następujących linii:

autobusy nr 21, 73 i 101 jadą do stacji metra „Kontraktowa Ploscha” (ulica Nyzhniy Val);

autobus nr 31-TR kursuje przez ulicę Hlybochycką do stacji metra „Lukianowska”;

trolejbusy nr 30 i 31 kursują od stacji metra „Łukjanowska” i Kadetskiego Gaju do stacji metra „Pocajna”;

trolejbus nr 44 kursuje na trasie „ulica Pivnichna – ulica Archipenka”;

na trasie nr 50 zwiększono liczbę trolejbusów.

Przez most Darnycki zorganizowano ruch autobusów nr 22 i 91. Ponadto na trasie nr 22-TR zwiększono liczbę autobusów.

Kierowcy i pasażerowie powinni uwzględnić tymczasowe zmiany podczas planowania przejazdów po mieście.

W Kijowie zamknięto mosty Północny i Południowy po atakach Rosji: transport publiczny zmienił trasy.

Rosja zaatakowała rakietami mosty Północny i Południowy w Kijowie – poinformował Kliczko.

Wcześniej w Kijowie wyremontowano uszkodzony przez drona Most Północny.

Czytaj nas na