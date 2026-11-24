W dzielnicy Holosiivskyi w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

Na miejsce zdarzenia wysłano służby ratownicze.

Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

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Źródło: Witalij Kliczko

24 listopada w wyniku ataków wroga odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Podczas porannego ataku 23 listopada szczątki rosyjskich dronów odnotowano w rejonach Podolskim i Swiatoszyńskim stolicy. W szczególności w rejonie Podolskim spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.

W dzielnicy Podilskiej w Kijowie 23 listopada odnotowano uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w dach sześciopiętrowego budynku mieszkalnego.

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