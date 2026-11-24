Film: W Kijowie po upadku rosyjskiego drona zapaliły się magazyny
W dzielnicy Holosiivskyi w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.
Na miejsce zdarzenia wysłano służby ratownicze.
Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.
Źródło: Witalij Kliczko
24 listopada w wyniku ataków wroga odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.
Podczas porannego ataku 23 listopada szczątki rosyjskich dronów odnotowano w rejonach Podolskim i Swiatoszyńskim stolicy. W szczególności w rejonie Podolskim spadły one na teren budynku niemieszkalnego.
W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.
W dzielnicy Podilskiej w Kijowie 23 listopada odnotowano uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w dach sześciopiętrowego budynku mieszkalnego.