W dzielnicy Hołosiejów w Kijowie rozgorzała dyskusja na temat wykorzystania środków budżetowych w czasie wojny. Ekspertka ds. edukacji i działaczka społeczna Ivanna Kobernik zwróciła uwagę na zakrojony na szeroką skalę remont chodników wzdłuż alei Holosiivskoj na tle wstrzymanej budowy szkolnych schronów.

Według Kobernik, zaledwie 100–200 metrów od remontowanego odcinka znajdują się cztery szkoły – nr 179, nr 186, nr 85 i nr 15. Jednak tylko szkoła nr 179 dysponuje schronem, który umożliwia pełnoprawną naukę w szkole podstawowej oraz prowadzenie zajęć stacjonarnych przez kilka dni w tygodniu dla klas starszych. W pozostałych placówkach sytuacja jest krytyczna. W szczególności w przypadku szkoły nr 186 Rada Miasta Kijowa przeznaczyła w zeszłym roku środki na budowę „schronu o podwójnym przeznaczeniu, spełniającego funkcję schronu przeciwpromieniotwórczego” (tzw. „podziemnej szkoły”). Obecnie teren przy placówce został rozkopany, pozostawiono na nim niedokończoną betonową konstrukcję i od wielu miesięcy nie prowadzono tam żadnych prac.

W sumie w dzielnicy Holosiivskyi rozpoczęto budowę trzech takich schronów (w szczególności przy szkołach nr 130 i nr 236), na co wydano setki milionów hrywien z budżetu miejskiego. Wszystkie trzy obiekty pozostają obecnie niedokończone, a uczniowie dodatkowo stracili dostęp do szkolnych podwórek.

Z powodu braku bezpiecznych schronów większość szkół jest zmuszona do prowadzenia zajęć zdalnych. Stwarza to poważne problemy dla rodziców: Kobernik opowiedziała, że w jednej z przychodni komunalnych w dzielnicy podczas zajęć szkolnych przebywało jednocześnie siedmioro dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Były to dzieci lekarek i pielęgniarek, które matki muszą zabierać ze sobą do pracy, ponieważ nie mają komu ich zostawić w domu.

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Ekspertka zwróciła również uwagę na fakt, że Kijów w ogóle nie złożył żadnego wniosku o dotację państwową na wyposażenie szkolnych schronów i budowę schronów przeciwatomowych, chociaż środki te z powodzeniem otrzymały inne regiony – w szczególności obwody lwowski, iwanofrankowski i rówieński. Jednocześnie, jak twierdzi Kobernik, Państwowy Skarb Państwa wstrzymał obecnie wszystkie wydatki niezwiązane z najpilniejszymi potrzebami związanymi z przygotowaniami do zimy, co oznacza, że rozkopany asfalt i góry płytek będą leżały tam jeszcze długo.

„Nie angażuję się w życie polityczne i nie mam żadnych powiązań z żadną siłą polityczną. Jeśli jednak władze miejskie będą nadal usprawiedliwiać swoje prawo do zaniedbywania edukacji i nie robienia tego, co do nich należy, będę publikować dane liczbowe i nie wiem, kto i w jaki sposób je wykorzysta. Przestańcie się usprawiedliwiać, że wszystko jest w porządku. Zacznijcie mówić, co naprawdę robicie” – podsumowała Ivanna Kobernik.

Wcześniej w Kijowie pracownicy służb komunalnych zdemontowali szyby ze skandalicznego przystanku na Łukjanówce.

Tymczasem Klitschko oświadczył, że Kijów zrealizuje plan zapewnienia odporności do grudnia.

W tym kontekście Kijów zamówił potężne generatory do zasilania sieci wodociągowej na wypadek przerw w dostawach prądu.

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