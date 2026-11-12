Film: W Kijowie w wyniku upadku rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego zapalił się samochód i autobus

W ciągu dnia 12 listopada rosyjskie drony zaatakowały Kijów; w stolicy działały siły obrony przeciwlotniczej i słychać było wybuchy. W jednej z dzielnic miasta dron spadł na jezdnię, powodując pożar samochodu osobowego i autobusu. O skutkach ataku poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Jak powiedział, do zdarzenia doszło w dzielnicy Szewczenkowskiej. Po upadku drona zapalił się samochód osobowy oraz, według wstępnych informacji, autobus.

Na miejsce zdarzenia udały się służby ratownicze. W momencie publikacji tej informacji nie było danych na temat ofiar.

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Podczas ataku mieszkańcy Kijowa zostali wezwani do pozostania w schronach, ponieważ zagrożenie z powietrza nadal istniało – poinformował burmistrz.

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Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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