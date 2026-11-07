Film: W Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzono budynek prokuratury

Podczas rosyjskiego ataku na stolicę w sobotę, 7 listopada, uszkodzeniu uległ budynek prokuratury. Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Kijowskiej Administracji Miejskiej Andrij Tkaczow.

„Najbardziej ucierpiał budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska. Wiele tam wielopiętrowych budynków uległo zniszczeniu. Jedna rakieta uderzyła bezpośrednio pod jednym z budynków mieszkalnych. To właśnie on został najbardziej uszkodzony. Również w okolicznych budynkach wybite zostały okna, drzwi i inne elementy konstrukcyjne. W pobliżu ucierpiały również przedszkole, prokuratura i inne budynki” – powiedział.

Jednocześnie Tkaczow nie sprecyzował, który budynek prokuratury został uszkodzony.

„W dzielnicy Desniański ucierpiał Most Północny. Trwają tam obecnie prace związane z oceną szkód i usuwaniem skutków. Obecnie most jest całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach” – powiedział szef KMVA.

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Odpowiadając na pytanie dotyczące sytuacji z energią elektryczną, zaopatrzeniem w wodę i ogrzewaniem w związku z tymi ostrzałami, poinformował, że obecnie w Kijowie energetycy nieco ustabilizowali sytuację, dlatego obecnie obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu.

„Z kolei wahania napięcia i brak prądu wpływają również na inne systemy. Chodzi na przykład o zaopatrzenie w wodę. Obecnie stacje pompowe działają, a ciśnienie w sieci wodociągowej jest stabilne. Woda jest na razie dostępna we wszystkich dzielnicach” — zaznaczył Tkaczow.

Źródło: Ukrinform

Rosyjscy terroryści zaatakowali rakietami skrzydłowymi Most Północny w Kijowie.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Pociski wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się go szybko ugasić.

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