Film: W Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny

Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny w Kijowie doznał zniszczeń podczas rosyjskiego ataku rakietowego. W uczelni szacuje się poniesione straty. Wśród studentów i pracowników nie ma ofiar śmiertelnych, są jednak ranni.

Informację tę podał na Facebooku minister edukacji i nauki Andrij Butenko.

„W nocy Rosja ponownie w cyniczny sposób wzięła na cel obiekty infrastruktury edukacyjnej. W wyniku ostrzału ucierpiały budynki dydaktyczne i akademiki Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego” – zauważył minister.

Jak zaznaczył Butenko, wstępnie wiadomo o kilku poszkodowanych. Udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród studentów i pracowników uczelni, a informacje rozpowszechnione w nocy nie znalazły potwierdzenia.

Wezwał wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, aby w przypadku alarmu powietrznego natychmiast udali się do schronów.

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Według informacji Butenki uniwersytet dokonuje oceny szkód, a Ministerstwo Edukacji i Nauki pozostaje w kontakcie z kierownictwem uczelni, aby zapewnić niezbędną pomoc.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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