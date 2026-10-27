Film: W Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny w Kijowie doznał zniszczeń podczas rosyjskiego ataku rakietowego. W uczelni szacuje się poniesione straty. Wśród studentów i pracowników nie ma ofiar śmiertelnych, są jednak ranni.
Informację tę podał na Facebooku minister edukacji i nauki Andrij Butenko.
„W nocy Rosja ponownie w cyniczny sposób wzięła na cel obiekty infrastruktury edukacyjnej. W wyniku ostrzału ucierpiały budynki dydaktyczne i akademiki Państwowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego” – zauważył minister.
Jak zaznaczył Butenko, wstępnie wiadomo o kilku poszkodowanych. Udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród studentów i pracowników uczelni, a informacje rozpowszechnione w nocy nie znalazły potwierdzenia.
Wezwał wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, aby w przypadku alarmu powietrznego natychmiast udali się do schronów.
Według informacji Butenki uniwersytet dokonuje oceny szkód, a Ministerstwo Edukacji i Nauki pozostaje w kontakcie z kierownictwem uczelni, aby zapewnić niezbędną pomoc.
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