Film: w Kijowie nurkowie wydobyli z dna Dniepru szczątki rosyjskiego samolotu typu „szahid”

Nurkowie z grupy ds. prac pirotechnicznych, podwodnego i humanitarnego rozminowywania z Oddziału Ratownictwa Specjalnego wydobyli szczątki rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego, które wpadły do rzeki Dniepr w dzielnicy Obolon w stolicy po atakach wroga 11 listopada.

Specjaliści zbadali około 2000 m² dna akwenu i wydobyli na powierzchnię wszystkie znalezione bezpieczne fragmenty drona. Wyłowione przedmioty przetransportowano do specjalnie wyznaczonego, bezpiecznego miejsca w celu ich dalszego zniszczenia. Ratownicy po raz kolejny przypominają obywatelom, że w przypadku wykrycia podejrzanych przedmiotów nie należy się do nich zbliżać, nie należy ich dotykać i należy natychmiast zadzwonić pod numer 101.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow osobiście wręczył odznaczenie „Ratownik Roku” podczas charytatywnej gali Golden Glove nurkom Państwowej Służby Ratowniczej Artemowi Orłowowi, Denysowi Frolowowi i Mykhajłowi Chyzhniakowi. Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku oddział nurków z jednostki ratowniczo-awaryjnej specjalnego przeznaczenia Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie czerkaskim zakończył prace związane z likwidacją skutków uszkodzenia obiektu hydrotechnicznego, który zapewnia chłodzenie agregatów jednej z elektrowni cieplnych w Kijowie. Prace prowadzono pod wodą przez sześć dob przy temperaturze powietrza sięgającej –15 °C, co wymagało od ratowników niezwykłej wytrzymałości i profesjonalizmu.

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