Film: W dzielnicy Solomjanska w Kijowie otwarto centrum pomocy dla ofiar rosyjskiego ataku
Po uderzeniu rosyjskiego drona w wieżowiec 12 listopada w dzielnicy Solomjanska stolicy zorganizowano sztab operacyjny dla poszkodowanych mieszkańców. Będzie on udzielał pomocy osobom, których domy uległy zniszczeniu w wyniku ataku.
Punkt wsparcia urządzono w Liceum nr 43 „Graal” przy ulicy Preobrazhenskiej 17.
W sztabie pracują pracownicy socjalni, specjaliści z Centrum Obsługi Obywateli oraz psychologowie. Mieszkańcy mogą się ogrzać, napić się gorącej herbaty oraz uzyskać:
- wstępne wsparcie psychologiczne;
- porady i pomoc w odtworzeniu utraconych dokumentów;
- pomoc w ubieganiu się o wsparcie materialne w ramach miejskiego programu „Turbota. Naprzeciw mieszkańcom Kijowa” oraz państwowego programu „eOdbudowa”.
Numery telefonów punktu pomocy:
- 097 532 09 79
- 099 740 64 59
- 097 349 00 31
Szef Rady Rejonowej Solomianka Siergiej Movenko zaznaczył również, że na miejscu zdarzenia nadal pracują ratownicy, lekarze, policja i służby komunalne.
Wideo: Rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek w Kijowie, zginęła kobieta.
Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.