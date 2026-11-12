Film: W dzielnicy Solomjanska w Kijowie otwarto centrum pomocy dla ofiar rosyjskiego ataku

Po uderzeniu rosyjskiego drona w wieżowiec 12 listopada w dzielnicy Solomjanska stolicy zorganizowano sztab operacyjny dla poszkodowanych mieszkańców. Będzie on udzielał pomocy osobom, których domy uległy zniszczeniu w wyniku ataku.

Punkt wsparcia urządzono w Liceum nr 43 „Graal” przy ulicy Preobrazhenskiej 17.

W sztabie pracują pracownicy socjalni, specjaliści z Centrum Obsługi Obywateli oraz psychologowie. Mieszkańcy mogą się ogrzać, napić się gorącej herbaty oraz uzyskać:

wstępne wsparcie psychologiczne;

porady i pomoc w odtworzeniu utraconych dokumentów;

pomoc w ubieganiu się o wsparcie materialne w ramach miejskiego programu „Turbota. Naprzeciw mieszkańcom Kijowa” oraz państwowego programu „eOdbudowa”.

Numery telefonów punktu pomocy:

097 532 09 79

099 740 64 59

097 349 00 31

Szef Rady Rejonowej Solomianka Siergiej Movenko zaznaczył również, że na miejscu zdarzenia nadal pracują ratownicy, lekarze, policja i służby komunalne.

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W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

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