Film: w centrum Kijowa wybuchły pożary po trwającym 2,5 godziny ataku dronów
W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.
W dzielnicy Szewczenkowskiej, niedaleko Placu Niepodległości, w wyniku upadku odłamków zapaliły się dwa samochody i wybuchł pożar na pierwszym piętrze pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, a także uszkodzeniu uległy balkony na piętrach od drugiego do czwartego. Ratownicy ewakuowali z budynku dwóch mieszkańców.
Ponadto skutki ataku odnotowano jeszcze w trzech dzielnicach stolicy: w dzielnicy Podilskiej, według wstępnych danych, wrogi dron uderzył w budynek mieszkalny, w dzielnicy Holosiivskiej odłamki spowodowały zapalenie się samochodów na terenie obiektu infrastruktury krytycznej, a w dzielnicy Pecherskiej również zapalił się samochód. We wszystkich tych miejscach działają służby ratownicze.
Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
W Zaporożu w wyniku rosyjskiego ataku z 23 listopada na prywatną klinikę zginęły trzy osoby, a jedna osoba została ranna.
W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.