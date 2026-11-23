W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.

W dzielnicy Szewczenkowskiej, niedaleko Placu Niepodległości, w wyniku upadku odłamków zapaliły się dwa samochody i wybuchł pożar na pierwszym piętrze pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, a także uszkodzeniu uległy balkony na piętrach od drugiego do czwartego. Ratownicy ewakuowali z budynku dwóch mieszkańców.

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Ponadto skutki ataku odnotowano jeszcze w trzech dzielnicach stolicy: w dzielnicy Podilskiej, według wstępnych danych, wrogi dron uderzył w budynek mieszkalny, w dzielnicy Holosiivskiej odłamki spowodowały zapalenie się samochodów na terenie obiektu infrastruktury krytycznej, a w dzielnicy Pecherskiej również zapalił się samochód. We wszystkich tych miejscach działają służby ratownicze.

Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

W Zaporożu w wyniku rosyjskiego ataku z 23 listopada na prywatną klinikę zginęły trzy osoby, a jedna osoba została ranna.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

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