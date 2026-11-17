W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na nagraniu widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.

Ruch na moście jest obecnie całkowicie zablokowany. Pojazdy, które wcześniej korzystały z tej przeprawy, zostały przekierowane na trasy alternatywne.

undefined

17 listopada w Kijowie uruchomiono dodatkowe kursy pociągu okrężnego.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Hołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolońskiej. W wyniku ataku uszkodzono infrastrukturę krytyczną, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach występują przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego w wyniku rosyjskiego ostrzału z 16 listopada.

Czytaj nas na