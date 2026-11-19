W czwartek, 19 listopada 2026 r., podczas dziennego ataku rosyjskich dronów uderzeniowych na Kijów uszkodzeniu uległo wiele obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego „Starożytny Kijów”, w tym najstarszy budynek mieszkalny miasta na Podolu. Poinformował o tym dyrektor rezerwatu Roman Malenkov oraz służba prasowa Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego „Starożytny Kijów”.

Według danych rezerwatu odłamki wrogiego drona uderzyły w zabytkowy budynek na Podolu — na wysokości trzeciego piętra powstała duża dziura, a na dziedzińcu wybuchł pożar. Kamienica ta jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym stolicy — została wzniesiona jeszcze w 1798 roku na koszt szlachcica Leontija Wyszniewskiego.

Źródło: Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny „Starożytny Kijów”, Roman Malenkov.

W czwartek, 19 listopada 2026 roku, podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzeniu uległa katedra Włodzimierzowska. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów dronami bojowymi. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Gołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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