Zakończenie budowy metra w dzielnicy Winogradar w Kijowie zostało przesunięte na rok 2035
Zgodnie ze zaktualizowanym planem inwestycyjnym stolicy na rok 2027 realizację kluczowych projektów metra przesunięto o kilka lat. Otwarcie linii od stacji „Syrets” do Winogradar, wraz z budową zajezdni, jest obecnie planowane nie wcześniej niż w 2035 roku.
Jeszcze we wrześniowej wersji miejskiego planu inwestycyjnego termin zakończenia całego projektu metra na Winogradarze był wyznaczony na rok 2028. Jednocześnie w zaktualizowanym dokumencie nie podano dat otwarcia dwóch pierwszych stacji tego odcinka – „Mostyckiej” i „Warszawskiej”.
Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 23,34 mld hrywien (jest to ogólna wycena na cały okres budowy, a nie kwota wydatków na rok 2027). Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z instalacją sieci inżynieryjnych, a także montaż tarczy tunelowej „Victoria”, która ma wykopać lewy tunel między stacjami „Syrets” a „Mostycka”. Wykonawca nie podaje na razie dokładnych dat uruchomienia ruchu pociągów.
Oprócz linii do Winogradar władze stolicy odroczyły również inne duże projekty infrastrukturalne metra:
- Metro do Troieszczyny (wraz z zajezdnią): termin realizacji przesunięto z 2033 na 2037 rok.
- Stacja „Lwowska Brama”: budowę holów przesunięto z 2029 na 2033 rok.
- Stacja „Wokzalna”: renowację i budowę drugiego wyjścia przesunięto z 2029 na 2032 rok.
Źródło: Tramwaj
Pod aleją Unii Europejskiej zakończono budowę tunelu metra na Winogradar.
Trwają prace nad metrem do Winogradar: w KMDA zaprzeczono informacjom o wstrzymaniu prac.
Metro do Winogradar zostanie uruchomione nie wcześniej niż w 2027 roku.