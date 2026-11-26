Zgodnie ze zaktualizowanym planem inwestycyjnym stolicy na rok 2027 realizację kluczowych projektów metra przesunięto o kilka lat. Otwarcie linii od stacji „Syrets” do Winogradar, wraz z budową zajezdni, jest obecnie planowane nie wcześniej niż w 2035 roku.

Jeszcze we wrześniowej wersji miejskiego planu inwestycyjnego termin zakończenia całego projektu metra na Winogradarze był wyznaczony na rok 2028. Jednocześnie w zaktualizowanym dokumencie nie podano dat otwarcia dwóch pierwszych stacji tego odcinka – „Mostyckiej” i „Warszawskiej”.

Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 23,34 mld hrywien (jest to ogólna wycena na cały okres budowy, a nie kwota wydatków na rok 2027). Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z instalacją sieci inżynieryjnych, a także montaż tarczy tunelowej „Victoria”, która ma wykopać lewy tunel między stacjami „Syrets” a „Mostycka”. Wykonawca nie podaje na razie dokładnych dat uruchomienia ruchu pociągów.

Oprócz linii do Winogradar władze stolicy odroczyły również inne duże projekty infrastrukturalne metra:

Metro do Troieszczyny (wraz z zajezdnią): termin realizacji przesunięto z 2033 na 2037 rok.

Stacja „Lwowska Brama”: budowę holów przesunięto z 2029 na 2033 rok.

Stacja „Wokzalna”: renowację i budowę drugiego wyjścia przesunięto z 2029 na 2032 rok.

Źródło: Tramwaj

Pod aleją Unii Europejskiej zakończono budowę tunelu metra na Winogradar.

Trwają prace nad metrem do Winogradar: w KMDA zaprzeczono informacjom o wstrzymaniu prac.

Metro do Winogradar zostanie uruchomione nie wcześniej niż w 2027 roku.

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