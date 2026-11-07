Zelenski polecił przygotować awaryjne plany połączeń komunikacyjnych w Kijowie

Po zmasowanym ataku rosyjskich terrorystów na Kijów i obwód kijowski 7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał polecenie przygotowania awaryjnych planów połączeń komunikacyjnych w Kijowie.



„Przedstawiono szczegółowe raporty dotyczące wyzwań stojących przed Kijowem. Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych Ukrainy Iwanowi Wyhowskiemu, aby wraz ze wszystkimi niezbędnymi służbami oraz administracją miejską Kijowa przygotował awaryjne plany komunikacji w Kijowie oraz zapewnił dodatkowe środki transportu. Obecnie na szczeblu miejskim praktycznie nie ma takich rezerwowych schematów” – napisał Zełenski po telekonferencji z przedstawicielami rządu i sił bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne wystrzeliły pociski manewrujące w kierunku Mostu Północnego w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzono nawierzchnię wiaduktu, sieć trakcyjną trolejbusów oraz linię elektroenergetyczną.

W związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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