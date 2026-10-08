Mieszkańcy stołecznej dzielnicy Obolon proszą prezydenta o wyznaczenie szefa dzielnicy zgodnie z ich wyborem: ludzie mają już dość władzy z góry

Od dłuższego czasu jedna z największych dzielnic Kijowa — Obolońska — pozostaje bez pełnoprawnego kierownictwa. Mieszkańcy dzielnicy starają się zwrócić na to uwagę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i zaproponowali własnych kandydatów na to stanowisko.



Mieszkańcy dzielnicy proponują przeprowadzenie otwartego, publicznego głosowania rankingowego na kandydatów na stanowisko przewodniczącego Obolońskiej Dzielnicowej Administracji Państwowej w Kijowie.

„Nie chodzi tu o zastąpienie przewidzianej prawem procedury mianowania. Zgodnie z obowiązującym prawem przewodniczący lokalnych administracji państwowych są mianowani przez prezydenta Ukrainy na wniosek Rady Ministrów Ukrainy. Dlatego wyniki takiego głosowania społecznego będą miały charakter konsultacyjny. Jednak właśnie od tego może rozpocząć się szersza inicjatywa społeczna dotycząca zmian w ustawodawstwie: stworzenia przejrzystego mechanizmu, w ramach którego opinia mieszkańców dzielnicy będzie brana pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji kadrowej” – czytamy w treści inicjatywy.

Głosowanie społeczne na kandydatów na stanowisko szefa RDA dzielnicy Obolon w Kijowie rozpoczęło się na Facebooku.

Proponuje się wybór spośród następujących kandydatów:

Oleksandr Kucheriavyi Oleksij Szewczuk Anna Swyrydenko Gleb Antonenko Mariana Bezuhła Bogdan Chorniy Jewgien Kuzmenko Kirill Fesik Anabella Morina Ludmiła Sagaidak

Zaproponowano również zgłoszenie innych kandydatów.

„Na podstawie wyników można stworzyć otwarty ranking zaufania mieszkańców i wyłonić osoby, które sama społeczność uważa za godne reprezentowania dzielnicy” – zaznaczają inicjatorzy głosowania.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Kyryła Fesika ze stanowiska przewodniczącego Obolońskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie. Odpowiednie zarządzenie opublikowano 20 sierpnia 2026 roku na stronie internetowej głowy państwa, a sam Fesik złożył wniosek o zwolnienie.

W sierpniu tego roku burmistrz Kijowa Witalij Kliczko zwrócił się do premiera Ukrainy z propozycją wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec przewodniczącego Okręgowej Administracji Państwowej w Desniansku Maksyma Bachmatowa oraz rozpatrzenia kwestii jego odwołania.

Policja wszczęła postępowanie karne przeciwko Bachmatowowi.

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