39. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Tokio rozpocznie się 26 października w Tokio w Japonii i potrwa do 4 listopada. Festiwal otworzy film „Sukiyaki” w reżyserii Takahisy Zezego, informuje The Japan Times.

Otwarcie i pokaz centralny

„Sukiyaki” jest inspirowany piosenką Kyū Sakamoto o tym samym tytule, która stała się światowym hitem w 1963 roku. Film opowiada nie tylko o samym piosenkarzu, w którego wcielił się Taiga Nakano, lecz także o kompozytorze Hachidaiu Nakamurze, granym przez Junichiego Okadę, oraz autorze tekstu Rokusuke Eim, którego zagrał Tori Matsuzaka.

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Drugim z dwóch największych japońskich filmów na tegorocznym TIFF będzie „Godzilla Minus Zero” w reżyserii Takashiego Yamazakiego. Jego pokaz centralny zaplanowano na 1 listopada.

Japońskie kino w programie

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Tokio tradycyjnie prezentuje japońską kinematografię — od klasycznych dzieł mistrzów złotej ery po niezależne filmy początkujących reżyserów. W materiale wspomniano również o japońsko-tajwańskim filmie „Kanarkowa kołysanka” w reżyserii Akiry Ikedy. W filmie wystąpili Kimiko Yo, tajwański aktor Liu Kuan-ting i japoński aktor Joe Odagiri.

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