86 lat Johna Lennona: jak pacyfista zarobił na krowach, stracił piosenki The Beatles i pozostawił po sobie prawdziwą żyłę złota

9 października 2026 roku John Lennon skończyłby 86 lat. Większość ludzi zna go jako idealistę w białym garniturze, który wzywał ludzkość do rezygnacji z własności prywatnej. Jednak za wersami piosenki „Imagine” kryła się zupełnie inna osoba. Lennon był milionerem o dziwnych zwyczajach, lubił drogie rzeczy, inwestował pieniądze w nieoczekiwane aktywa i nieustannie toczył spory sądowe z korporacjami.

Jego życie obala mit o bezinteresownych hipisach. John kupował bezludne wyspy, walczył o prawa autorskie, a jednocześnie pozwalał żonie wydawać miliony na gospodarstwa hodowlane. Kiedy Lennon zginął w 1980 roku, wydawało się, że historia dobiegła końca. W rzeczywistości właśnie wtedy rozpoczął się jego największy biznes.

Yoko Ono przekształciła nazwisko męża w nienaganną machinę komercyjną. Dzisiaj jego piosenki, rysunki, a nawet kształt okularów przynoszą spadkobiercom co roku dziesiątki milionów dolarów. Muzyk zarabia więcej niż wiele żyjących gwiazd muzyki pop dzięki serwisom streamingowym, dawnym ugodom sądowym i sztucznej inteligencji.

UA.News opowiada, jak Lennon wydawał pierwsze ogromne honoraria The Beatles, dlaczego Michael Jackson przejął jego piosenki, jak The Beatles wywalczyli pół miliarda dolarów od Steve’a Jobsa oraz ile dziś przynosi jego pośmiertne imperium.

Paczki dolarów w fortepianie i żółty Rolls-Royce: jak Lennon wydawał pierwsze honoraria

Na początku lat 60. szalone pieniądze spadły na The Beatles nagle. Muzycy nie mieli pojęcia, jak działa system bankowy. Honoraria za pierwsze występy na stadionach przywożono w zwykłych skórzanych walizach i papierowych torbach. Lennon po prostu rozkładał grube pliki banknotów po kieszeniach płaszcza, a resztę chował do wnętrza domowego fortepianu.

Kiedy pieniędzy stało się zbyt wiele, John zaczął je wydawać bez żadnego planu. W 1965 roku kupił czarną limuzynę Rolls-Royce Phantom V. Samochód wydał mu się zbyt nudny jak na gwiazdę rocka. John oddał go do warsztatu JP Fallon, zapłacił 1 000 funtów i kazał przemalować karoserię na jaskrawożółty kolor. Zamiast tylnej kanapy we wnętrzu umieszczono łóżko podwójne, lodówkę, telewizor i telefon.

Brytyjska opinia publiczna była w szoku. W centrum Londynu pewna starsza arystokratka rzuciła się nawet na samochód z parasolką i krzyczała do Lennona, że zhańbił narodowy symbol. Jednak ta ekscentryczna zmiana okazała się genialną inwestycją. W czerwcu 1985 roku samochód sprzedano na aukcji Sotheby’s za oszałamiającą kwotę 2,29 miliona dolarów.

W 1967 roku John zobaczył ogłoszenie o sprzedaży bezludnej wyspy Dorinish u wybrzeży Irlandii. Zapłacił za nią 1 700 funtów, nawet nie oglądając terenu. Początkowo muzyk chciał zbudować tam kryjówkę przed fanami.

Potem jednak zmienił zdanie i bezpłatnie udostępnił wyspę komunie hipisów. Wyspa nigdy nie przyniosła ani grosza, ale doskonale ilustrowała styl Lennona: działać pod wpływem emocji i nie liczyć się z wydatkami.

Futra w lodówce i krowy za 6 milionów dolarów

W hicie „Imagine” John śpiewał wersy „Imagine no possessions” („Wyobraź sobie, że nie ma własności”). Jednak w prawdziwym życiu posiadał ogromny majątek. Wraz z żoną, Yoko Ono, wykupili pięć oddzielnych mieszkań w prestiżowym nowojorskim budynku „Dakota”. W jednym mieszkaniu mieszkało małżeństwo, w drugim urządzono biuro, w trzecim przyjmowano gości, a czwarte przeznaczono specjalnie na futra Yoko. Zainstalowano tam nawet urządzenia chłodnicze, aby futra nie uległy zniszczeniu.

W 1975 roku, po narodzinach syna Seana, Lennon oficjalnie ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Siedział w domu, piekł chleb i spacerował z dzieckiem po Central Parku. Wszystkie sprawy finansowe przeszły w ręce Yoko Ono. W przeciwieństwie do męża doskonale rozumiała wartość pieniędzy, ponieważ wychowała się w rodzinie wielkich japońskich bankierów. Zatrudniła księgowych, prawników i zabrała się za pomnażanie kapitału.

Najbardziej nieoczekiwaną decyzją Yoko były inwestycje w rolnictwo. Wydała około 6 milionów dolarów na zakup gruntów i rasowych krów rasy holenderskiej w stanach Nowy Jork i Delaware. Rodzina tej rockowej ikony niespodziewanie stała się jedną z najbardziej znanych amerykańskich hodowli bydła.

Plan zadziałał znakomicie. W 1980 roku ich elitarną krowę o pseudonimie Sexing Rag Apple Star sprzedano na aukcji rolniczej za rekordową kwotę 265 tysięcy dolarów. John śmiał się wtedy szczerze: „Tylko moja Yoko potrafi pojechać na wieś i zbić fortunę na krowach”. Do jesieni 1980 roku aktywa rodziny przekroczyły 200 milionów dolarów. Lennon mógł już nigdy w życiu nie wziąć do ręki gitary.

Michael Jackson przejął utwory The Beatles za 47,5 mln dolarów

Głównym ciosem finansowym dla The Beatles była utrata praw do własnych piosenek. Już w 1963 roku menedżer Brian Epstein zawarł umowę z wydawcą Dickiem Jamesem i założył firmę Northern Songs. Muzycy byli wówczas młodymi chłopakami i nie zagłębiali się w dokumenty. W rezultacie Lennon i McCartney otrzymali jedynie po 20% udziałów, a resztą kontrolowali wydawca i menedżer.

Aby zmniejszyć drakońskie brytyjskie podatki, w 1965 roku spółka weszła na giełdę. Podatki rzeczywiście spadły, ale udziały Johna i Paula zmniejszyły się do 15%. W 1969 roku wydawca Dick James, za plecami muzyków, sprzedał cały swój pakiet udziałów w firmie ATV Music magnatowi medialnemu Lewowi Grade'owi za 1,5 miliona funtów. The Beatles próbowali odkupić akcje, ale pokłócili się między sobą i przegrali. Musieli sprzedać swoje pozostałe udziały za 3,5 miliona funtów.

Potem wydarzyła się anegdotyczna historia. Na początku lat 80. Paul McCartney zaprzyjaźnił się z Michaelem Jacksonem i nagrał z nim kilka duetów. Podczas obiadu Paul postanowił udzielić młodemu koledze lekcji biznesu. Wyjął notatnik i pokazał listę nabytych przez siebie praw wydawniczych do piosenek Buddy Holly’ego. McCartney wyjaśnił: „Prawdziwe pieniądze nie krążą w koncertach, ale w prawach wydawniczych”. Jackson zapamiętał to na całe życie.

W 1984 roku katalog The Beatles został wystawiony na sprzedaż za 40 milionów dolarów. McCartney chciał go nabyć wraz z Yoko Ono, dzieląc koszty na pół, ale ona uznała tę kwotę za nieuzasadnioną. Zanim autorzy doszli do porozumienia, prawa przejął Michael Jackson, oferując 47,5 miliona dolarów.

Paul poczuł się urażony tym posunięciem i zerwał stosunki z piosenkarzem. Jednak spadek po Lennonie nie ucierpiał z tego powodu: ustawowe 50% tantiem nadal trafiało do rodziny Johna. Później Jackson odsprzedał połowę udziałów firmie Sony za 95 milionów dolarów. Sam McCartney zdołał wynegocjować zwrot części amerykańskich praw dopiero w 2017 roku.

Wojna dwóch jabłek: jak The Beatles zmusili Steve’a Jobsa do zapłacenia pół miliarda

Kolejna wielka afera sądowa wiąże się z korporacją Apple. W 1968 roku członkowie zespołu The Beatles założyli własną firmę Apple Corps i jako logo wybrali zielone jabłko. Marzyli o sprzedaży płyt, odzieży i elektroniki. Projekt szybko zbankrutował z powodu kradzieży i chaosu w biurze, ale sama marka pozostała w rękach muzyków.

Kiedy w 1976 roku Steve Jobs i Steve Wozniak założyli firmę komputerową Apple Computer, prawnicy The Beatles natychmiast wnieśli sprawę do sądu. Strony po raz pierwszy zawarły ugodę w 1981 roku: Jobs zapłacił 80 tysięcy dolarów i obiecał, że jego komputery nigdy nie będą miały nic wspólnego z muzyką.

Jednak technologia szybko się rozwijała. Pod koniec lat 80. komputery Mac nauczyły się nagrywać i odtwarzać dźwięk. The Beatles ponownie złożyli pozew i w 1991 roku wywalczyli od Jobsa już 26,5 miliona dolarów. Prawdziwa burza rozpoczęła się na początku lat 2000., kiedy pojawił się kieszonkowy odtwarzacz iPod oraz serwis muzyki cyfrowej iTunes. Muzycy oskarżyli firmę Apple o jawne naruszenie dawnych umów.

Spór ciągnął się latami. Dopiero w lutym 2007 roku Steve Jobs postanowił zamknąć tę sprawę na zawsze. Firma Apple Inc. wykupiła wszystkie prawa do nazwy i logo. Według szacunków rynkowych firma Jobsa zapłaciła Beatlesom około 500 milionów dolarów, zezwalając wytwórni muzycznej na dalsze korzystanie z tego znaku.

Umowa ta pogodziła strony. W listopadzie 2010 roku Steve Jobs triumfalnie zaprezentował dyskografię The Beatles w serwisie iTunes. Już w ciągu pierwszych siedmiu dni użytkownicy kupili 2 miliony utworów i 450 tysięcy albumów. Spadkobiercy Johna Lennona uzyskali z tej premiery dziesiątki milionów dolarów czystego zysku.

Walka o spadek i aukcje Juliana Lennona

Pomimo publicznych deklaracji o wzajemnej miłości w rodzinie Lennona toczyły się zaciekłe konflikty finansowe. John sporządził swój testament w 1979 roku. Cały kapitał, prawa do muzyki i nieruchomości zapisał Yoko Ono oraz ich synowi Seanowi. Natomiast o starszym synu Julianie, urodzonym w małżeństwie z pierwszą żoną Cynthią, w ogóle nie wspomniał w dokumencie.

Julian otrzymał jedynie fundusz powierniczy w wysokości 100 tysięcy funtów szterlingów oraz skromną pomoc na naukę. Chłopak patrzył, jak po śmierci ojca albumy sprzedają się w milionowych nakładach, a jego rodzina nie otrzymuje nic. Julian zatrudnił prawników i rozpoczął długotrwałą batalię sądową przeciwko macosze.

Sprawa ciągnęła się prawie 16 lat. Sprawa zakończyła się ugodą dopiero w 1996 roku. Kwota wypłaty nie została oficjalnie ujawniona, ale brytyjscy dziennikarze dowiedzieli się, że Yoko zgodziła się wypłacić pasierbowi od 20 do 25 milionów funtów szterlingów.

Najsmutniejsze jest to, że po śmierci Johna Yoko nie przekazała synowi żadnej pamiątki po ojcu. Aby zebrać choćby coś, Julian udał się na publiczne aukcje. Znaczną część zasądzonych pieniędzy wydał na zakup ojcowskich rękopisów i pocztówek.

Złota żyła po śmierci: jak piosenki Lennona zarabiają na streamingu i sztucznej inteligencji

Zabójstwo Lennona w grudniu 1980 roku pod budynkiem „Dakota” sprawiło, że sprzedaż jego muzyki osiągnęła niebotyczne wysokości. Album „Double Fantasy”, który właśnie ukazał się na rynku, natychmiast sprzedał się w nakładzie ponad 8 milionów egzemplarzy. Yoko Ono szybko zabezpieczyła prawa autorskie do podpisu męża, jego autoportretów oraz okrągłych okularów.

Dzisiaj marka Johna Lennona pozostaje stabilną kopalnią pieniędzy. W rankingu najbogatszych zmarłych gwiazd za rok 2025 magazyn „Forbes” oszacował, że spadek po Lennonie przyniósł jego spadkobiercom 12 milionów dolarów.

Pieniądze napływają z każdej strony. Niemiecka firma Montblanc produkuje drogie pióra z imieniem muzyka, szwajcarska marka Raymond Weil sprzedaje limitowane zegarki, a piosenka „Imagine” rozbrzmiewa podczas ceremonii otwarcia każdej olimpiady, przynosząc spore opłaty licencyjne.

Ostatni głośny zysk zapewniła sztuczna inteligencja. W listopadzie 2023 roku The Beatles wydali utwór „Now and Then”, który okrzyknięto ostatnią piosenką zespołu. Utwór powstał na podstawie starego nagrania demo na kasecie, które John nagrał w domu pod koniec lat 70. Sieć neuronowa reżysera Petera Jacksona wydobyła przytłumiony głos Lennona i oczyściła go do idealnej studyjnej jakości. Piosenka znalazła się na szczycie brytyjskiej listy przebojów 54 lata po pierwszym triumfie czwórki, generując miliony nowych odtworzeń w serwisach streamingowych.

Historia Johna Lennona pokazała, że bunt i kapitalizm mogą się doskonale uzupełniać. John szczerze sprzeciwiał się wojnom, zwracał królewskie ordery i wyśmiewał angielskich arystokratów. Jednak to właśnie ten wizerunek uczciwego buntownika uczynił jego markę nieśmiertelną na rynku.

Komercjalne porażki lat 60. nauczyły jego spadkobierców surowej dyscypliny. Yoko Ono nie powtórzyła dawnych błędów. Chroniła każdy wers, każdy rysunek i każdą sekundę nagrań swojego męża, tworząc nieugięty fundusz powierniczy z zabezpieczonymi prawami autorskimi.

W dniu swoich 86. urodzin John Lennon pozostaje jednym z nielicznych twórców, których dziedzictwo nie traci na wartości z upływem lat. Jego piosenki nadal przynoszą miliony nie dlatego, że są narzucane przez marketingowców, ale dlatego, że prawdziwy talent i buntownicza wolność pozostają najrzadszym towarem na świecie.

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