Brytyjska aktorka Joan Collins pojawiła się na imprezie towarzyskiej w londyńskiej dzielnicy Mayfair wraz ze swoim mężem, Percy Gibsonem.

Gwiazda serialu „Dynastia” wybrała czarną marynarkę ze złotym kołnierzem i ołówkową spódnicę.

Stylizację dopełniły błyszczące rajstopy w siateczkę, ozdobione kamieniami, masywna biżuteria marki Tiffany & Co. oraz wieczorowy makijaż.

Hollywoodzki aktor Brad Pitt i jego partnerka Inés de Ramón ponownie przyciągnęli uwagę paparazzi podczas pobytu w Hiszpanii. Parę zauważono razem w pobliżu hotelu w ramach 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastiánie.

Zdjęcie: Brad Pitt w stroju w kamuflażu rozpoczął trasę promocyjną nowego filmu.

21-letnia córka Brada Pitta oficjalnie zrzekła się jego nazwiska.

Czytaj nas na