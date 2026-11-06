Adriana Lima pojawiła się na imprezie organizowanej przez markę modową w Nowym Jorku

Brazylijska supermodelka i była gwiazda Victoria’s Secret, Adriana Lima, wzięła udział w imprezie z okazji otwarcia marki Oner NYC w dzielnicy Soho w Nowym Jorku.

Na tę okazję modelka wybrała sportowy zestaw w kolorze marsala – spodnie i top, które uzupełniła czarnym skórzanym płaszczem, klasycznymi czółenkami i minimalistyczną kopertówką.

Wcześniej Lima uczestniczyła również w ceremonii rozdania nagród CFDA Fashion Awards 2026. Na czerwonym dywanie pojawiła się w mlecznej sukni maxi projektu LaQuan Smith z głębokim dekoltem i szerokim czarnym paskiem.

W centrum handlowym Mall of Cyprus na Cyprze do końca 2026 roku spodziewane jest otwarcie pierwszych w kraju sklepów międzynarodowych marek Victoria’s Secret i LEGO.

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