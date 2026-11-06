Aktorka Olesia Nadejewa pokazała zniszczony dom swoich rodziców w obwodzie chersońskim

Ukraińska aktorka Olesia Nadejewa, znana z serialu „Zwrót”, pokazała, co pozostało z domu jej rodziców we wsi Lwowe w obwodzie chersońskim.

W wyniku rosyjskich ostrzałów dom rodziny został zniszczony, a w samej wsi, jak twierdzi aktorka, nie ocalał ani jeden dom.

W relacjach na Instagramie Nadiejewa opublikowała filmik ze swojej rodzinnej wsi, który podczas zawieszenia broni nakręcili jej znajomi. Wyznała, że wciąż nie może ogarnąć tego, co zobaczyła, ponieważ w jej wspomnieniach rodzinne miejsca pozostają szare i spustoszone.

„Chciałabym po prostu o tym zapomnieć, jak o strasznym śnie, i wrócić do domu. Do najlepszej na świecie wsi Lwowej” – napisała aktorka.

Pokazała również zniszczone lokalne centrum, szpital i szkołę, a archiwalnymi zdjęciami przypomniała, jak wyglądał dom jej rodziców przed rosyjskimi ostrzałami.

Źródło: Instagram Olesi Nadiejewej

Zwyciężczyni 12. sezonu reality show „Kawaler”, modelka Kateryna Lozovytska, potajemnie wyszła za mąż za piosenkarza pochodzenia azerskiego Gidayata Seidova (Geed). Uroczystość zorganizowali zaledwie miesiąc po zaręczynach.

Znana influencerka i zwyciężczyni programu „Kawaler-12” Kateryna Lozovytska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym.

Główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsov, publicznie poparł byłą uczestniczkę programu Annę Myshak po pojawieniu się w sieci informacji o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta wcześniej tworzyła treści dla dorosłych.

Czytaj nas na