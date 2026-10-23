Larysa Kadochnikowa, Ludowa Artystka Ukrainy, która wcześniej znalazła się w centrum skandalu językowego, zaśpiewała w języku ukraińskim. Aktorka wystąpiła w teatralnym rewie „Ta chwila to twoje życie”, poświęconym 100-leciu Teatru im. Lesi Ukrainki w Kijowie, gdzie jest jedną z artystek o najdłuższym stażu.

W przyszłym roku Kadochnikowa będzie obchodzić 90. urodziny.

Larisa Kadochnikowa wyszła na scenę Teatru im. Lesi Ukrainki pod rękę z artystą ludowym Ukrainy, aktorem tej trupy, Borisem Vozniukiem. „Twoje lata to twoje bogactwo. To twój życiowy przywilej. Aktorka zawsze ma 18 lat. I świętujemy ten jubileusz” – takimi słowami Larisa Kadochnikowa rozpoczęła swoje wystąpienie.

Podczas swojego występu Borys Voznyuk i Larisa Kadochnikowa nie tylko śpiewali, ale także wspominali, jak po raz pierwszy wyszli na scenę i zapominali tekstu. Ich występ był poświęcony nostalgii za wieloletnią karierą w Teatrze im. Lesi Ukrainki.

Na scenie Larisa Kadochnikowa pojawiła się w jaskrawej czerwonej sukience, z masywnym czerwonym naszyjnikiem, a także w wianku z różnokolorowymi kwiatami, dopasowanym do jej wizerunku. Ponadto „aktorka, która zawsze ma 18 lat”, nie zrezygnowała również z obcasów, które dodały jej jeszcze większej elegancji.

Larisa Kadochnikowa – artystka ludowa Ukrainy, laureatka Państwowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Hryhorowicza Szewczenki, członkini Narodowego Związku Kinematografistów Ukrainy. Od 1964 roku jest aktorką Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Lesi Ukrainki. Najbardziej znana jest z roli Mariczki w filmie Serhija Paradżanowa „Cienie zapomnianych przodków”.

Szczegóły dotyczące wystąpienia Larisy Kadochnikowej przekazuje korespondent „Glavkomu”.

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