Alyona Alyona schudła ponad 11 kg w ciągu dwóch tygodni po operacji i opublikowała zdjęcie

Ukraińska raperka alyona alyona opublikowała zdjęcie w bieliźnie i opowiedziała o pierwszych efektach operacji zmniejszenia żołądka, którą przeszła 22 października.

W ciągu 14 dni jej waga spadła ze 132 do 120,7 kg — artystka schudła 11,3 kg.

Jednocześnie piosenkarka podkreśliła, że dla niej najważniejsze nie są liczby na wadze, ale proces zmian, kształtowanie nowych nawyków i dbanie o siebie.

Źródło: Instagram alyona alyona

Ukraińska raperka alyona alyona (Alona Savranenko) pokazała, jak wygląda jej brzuch drugiego dnia po operacji zmniejszenia żołądka. Artystka pokazała blizny i opowiedziała o swoim samopoczuciu po zabiegu chirurgicznym.

Wcześniej raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej.

Wcześniej Alyona Alyona opowiadała o życiu z wagą 125 kg i problemach zdrowotnych.

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