Alyona Alyona odłożyła plany dotyczące ciąży po operacji zmniejszenia żołądka

Ukraińska raperka alyona alyona (Alona Savranenko) opowiedziała, że po operacji zmniejszenia żołądka będzie musiała odłożyć na później plany zostania mamą.

Według artystki lekarze zalecają, aby nie zachodzić w ciążę przez co najmniej rok, a najlepiej przez dwa lata.

Wyjaśniła, że po zabiegu chirurgicznym organizm potrzebuje czasu na gojenie i adaptację, a także na przywrócenie wchłaniania składników odżywczych i kontrolę ewentualnych niedoborów.

Raperka przyznała, że chciałaby urodzić dwoje dzieci przed 40. rokiem życia, jednak na razie nie wie, jak potoczy się jej życie.

Ukraińska raperka alyona alyona (Alona Savranenko) pokazała, jak wygląda jej brzuch drugiego dnia po operacji zmniejszenia żołądka. Artystka pokazała blizny i opowiedziała o swoim samopoczuciu po zabiegu chirurgicznym.

Wcześniej raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej.

Wcześniej Alyona alyona opowiadała o życiu z wagą 125 kg i problemach zdrowotnych.

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