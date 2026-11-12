38-letnia hollywoodzka aktorka pojawiła się na imprezie towarzyskiej w Las Vegas wraz z 37-letnim wenezuelskim muzykiem Beto Montenegro.

Para wspólnie pozowała fotografom na czerwonym dywanie.

Zakochani byli gośćmi wieczoru galowego Persona of the Year 2026, poświęconego piosenkarzowi Daddy Yankee, w przeddzień ceremonii Latin Grammy.

Pogłoski o ich związku pojawiły się latem 2026 roku, kiedy to para została zauważona razem na festiwalu w Madrycie, a później – podczas wypoczynku na wyspie Formentera.

Beto Montenegro – piosenkarz, kompozytor i frontman wenezuelskiego zespołu Rawayana.

Hollywoodzki aktor i reżyser Robert De Niro publicznie ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa. De Niro nazwał głowę państwa „idiotą” i stwierdził, że jego zdaniem niszczy on kraj. Aktor skrytykował również zwolenników prezydenta, wyrażając sprzeciw wobec ich stanowiska.

Podczas festiwalu filmowego Tribeca hollywoodzki aktor Robert De Niro publicznie ostro skrytykował Donalda Trumpa. Ze sceny wykrzyknął emocjonalnie niecenzuralną frazę skierowaną przeciwko amerykańskiemu politykowi.

Legendarny hollywoodzki aktor Robert De Niro nagrał specjalne przesłanie wideo, w którym wyraził swoją niezachwianą solidarność z narodem Ukrainy.

Czytaj nas na