Angelina Jolie kupiła nową posiadłość w Connecticut i opuszcza Los Angeles

Hollywoodzka aktorka Angelina Jolie postanowiła przenieść się z Los Angeles do stanu Connecticut na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Gwiazda nabyła już tam nową nieruchomość, jednak dokładna lokalizacja jej posiadłości nie została jeszcze ujawniona.

We wrześniu 2026 roku Jolie sprzedała swój dom w Los Angeles. Wcześniej aktorka wyjaśniała, że pozostawała w mieście z powodu okoliczności związanych z rozwodem z Bradem Pittem i planowała przeprowadzkę po osiągnięciu pełnoletności przez wszystkie swoje dzieci.

Nieruchomość w Los Angeles aktorka nabyła w 2017 roku za 24,5 miliona dolarów. We wrześniu 2026 roku rezydencję o powierzchni około 1020 metrów kwadratowych sprzedano za 24,75 miliona dolarów. Początkowo Jolie chciała uzyskać za nią 29,85 miliona dolarów.

Luksusowa rezydencja miała sześć sypialni i 10 łazienek. Aktorka nabyła ją zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z byłym mężem, Bradem Pittem.

Jolie wspominała wcześniej, że pozostała w Los Angeles wyłącznie ze względu na sytuację rodzinną. Chciała, aby dzieci mogły mieszkać bliżej ojca.

Aktorka wielokrotnie wspominała o chęci opuszczenia miasta. W jednym z wywiadów z 2024 roku stwierdziła:

„Jestem tutaj, bo muszę tu zostać z powodu rozwodu, ale jak tylko dzieci skończą 18 lat, będę mogła wyjechać”.

W innym wywiadzie Jolie wyjaśniła, że głównym powodem zakupu dużej posiadłości w Los Angeles była chęć bycia blisko ojca dzieci, który mieszkał w pobliżu.

„Być blisko ojca dzieci, który mieszka zaledwie pięć minut od domu” – tak aktorka opisała jedną z głównych przyczyn swojej decyzji.

Na razie nie wiadomo, w której dokładnie części stanu Connecticut znajduje się nowa posiadłość gwiazdy filmowej.

Rozwód Brada Pitta i Angeliny Jolie

Para aktorska faktycznie rozstała się już w 2019 roku. Jednak przez kilka kolejnych lat trwały spory sądowe dotyczące opieki nad dziećmi oraz wspólnego przedsiębiorstwa – posiadłości winiarskiej we Francji.

Adwokat Angeliny Jolie, James Simon, tak skomentował zakończenie jednego z etapów długotrwałego procesu:

„To tylko jedna część długotrwałego procesu, który rozpoczął się osiem lat temu. Szczerze mówiąc, Angelina jest wyczerpana, ale odczuwa ulgę, że ta część się zakończyła”.

Byli małżonkowie mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniaki Knox i Vivienne. Trójka ostatnich to biologiczne dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta.

Informację tę podaje serwis Page Six.

Czytaj nas na