Serwis streamingowy Apple TV przedłużył popularny serial szpiegowski „Kulejące konie” (Slow Horses) od razu o dziewiąty i dziesiąty sezon. Obecnie widzowie mają dostęp do sześciu sezonów, a prace nad kolejnymi częściami już trwają.

Oficjalne oświadczenie firmy pojawiło się wkrótce po pojawieniu się plotek, że serial może zakończyć się po ósmym sezonie. Jego zdjęcia trwają obecnie w Londynie.

W głównej roli problematycznego agenta MI5, Jacksona Lamba, który stoi na czele zespołu szpiegów-outsiderów, ponownie wystąpi Gary Oldman. Aktor znany jest z filmów „Drakula”, „Leon”, „Piąty element”, „Mroczne czasy” oraz serii o Harrym Potterze.

Serial oparty jest na cyklu powieści Mika Gerrona „Slough House”.

Na razie nie wiadomo, czy w nowych odcinkach pojawi się postać grana przez Jacka Loudena, znanego z filmów „Dunkierka”, „Capone” oraz serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy”.

W finale szóstego sezonu jego bohater, River Cartwright, został otruty. W oryginalnych książkach postać ta powraca po długiej rekonwalescencji, jednak na razie nie ma konkretnych informacji dotyczących przyszłości wersji serialowej.

Dodatkowego napięcia sytuacji dodaje fakt, że Louden był uważany za jednego z głównych kandydatów do roli nowego Jamesa Bonda. Jednak niedawno okazało się, że rolę tę otrzymał Robert Pattinson.

Jednocześnie oczekuje się, że przynajmniej w siódmym i ósmym sezonie pojawi się Olivia Cooke, znana z filmów „Sound of Metal” oraz seriali „Motel Bates” i „Dom smoka”.

Jej bohaterka, Sid Baker, została uznana za zmarłą po pierwszym sezonie, jednak w szóstym sezonie postać ta powróciła na ekrany.

Pierwszy sezon tego serialu szpiegowskiego miał premierę w kwietniu 2022 roku. Projekt szybko zyskał popularność wśród widzów i uznanie krytyków filmowych, a także otrzymał szereg prestiżowych nagród i nominacji.

Drugi sezon zaprezentowano już w grudniu tego samego roku. Kolejne sezony pojawiały się co roku jesienią. Szósty sezon zakończył się pod koniec października 2026 roku. Siódmy został już nakręcony, a prace nad ósmym trwają.

Serial cieszy się również wysokimi ocenami na popularnych platformach filmowych:

IMDb — 8,4 na 10;

Rotten Tomatoes — 97% pozytywnych opinii krytyków i 86% widzów;

Metacritic — 82 punkty na 100 od krytyków filmowych z oznaczeniem „Koniecznie trzeba obejrzeć” oraz 7,6 punktu na 10 od szerokiej publiczności.

Przedłużenie serialu od razu o dwa sezony oznacza, że historia zespołu Jacksona Lamba będzie kontynuowana co najmniej do dziesiątego sezonu.

Informację tę podaje Variety.

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