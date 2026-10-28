W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na wystawie Paul Guiragossian: 100 Years of Art po raz pierwszy poza Libanem zaprezentowano autoportret artysty Paula Guiragossiana z 1948 roku. Retrospektywa w Bassam Freiha Art Foundation potrwa do 17 stycznia 2027 roku.

Obraz, który chroniła rodzina

Autoportret był przechowywany przez rodzinę artysty. Córka twórcy Manuela Guiragossian, prezeska Paul Guiragossian Foundation i artystka, opowiedziała, że podczas libańskiej wojny domowej jej ojciec za każdym razem zdejmował to dzieło ze ściany nad pianinem i zanosił je wraz z rodziną do schronu.

W 1974 roku Guiragossian stracił nogę w wyniku wypadku w windzie. Podczas ostrzałów i strzelaniny poruszał się o kulach, prowadził rodzinę do schronu i trzymał obraz pod pachą.

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Jak podaje The National, dzieło datowane jest na ten sam rok, w którym artysta wraz z rodziną został przesiedlony z Jerozolimy w wyniku Nakby. Wówczas pozostawił większość swoich wczesnych prac, w tym autoportret, który uważał za jeden ze swoich najlepszych. Późniejszy obraz stał się dla niego przypomnieniem utraconego dzieła i doświadczenia przesiedlenia.

Retrospektywa o życiu artysty

Ekspozycję podzielono na części śledzące różne okresy życia Guiragossiana. Kuratorka fundacji Mikaela Vatrelo, która pracowała nad projektem wraz z Manuelą Guiragossian, zaznaczyła, że wystawa opowiada o artyście poprzez rolę trzech kobiet w jego życiu — matki Rachel, żony Juliette i córki Manueli.

Wśród prezentowanych prac są wczesne portrety matki, dzieła z okresu studiów we Florencji, a także płótna z charakterystycznymi dla artysty wydłużonymi postaciami i jaskrawymi kolorami. Ostatnia część zawiera ostatni obraz artysty L’Adieu oraz autoportret namalowany w ostatnim roku jego życia.

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