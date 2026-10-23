Ojciec Meghan Markle odrzucił zarzuty syna dotyczące przechowywania nielegalnych materiałów
82-letni Thomas Markle zaprzeczył zarzutom syna dotyczącym przechowywania na domowych komputerach materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.
Oświadczył, że jest gotów przekazać cały sprzęt do ekspertyzy kryminalistycznej.
W wywiadzie dla „Daily Mail” mężczyzna nazwał te zarzuty kłamstwem i stwierdził, że nie wie, dlaczego syn próbuje go zdyskredytować. Obecnie Thomas Markle dochodzi do siebie w klinice na Florydzie po amputacji nogi.
Według Markla konflikt mógł wynikać z kwestii finansowych. Twierdzi on, że latem odkrył nieautoryzowane wypłaty środków z konta bankowego i wstrzymał wsparcie finansowe dla syna.
Ojca poparła również jego starsza córka Samantha. Stwierdziła, że komputery przez długi czas pozostawały bez nadzoru, i oskarżyła brata o próbę zarobienia na tej historii. Zarzuty zostały na razie przedstawione przez strony konfliktu, a Thomas Markle je zaprzecza.
Źródło: Daily Mail.
Meghan Markle oświadczyła, że jest głęboko zasmucona zarzutami skierowanymi pod adresem jej ojca, Thomasa Markla. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego przechowywania przez niego zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.
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