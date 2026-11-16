Beyoncé po raz pierwszy opowiedziała o szczegółach swojego tajnego ślubu z Jay-Z w 2008 roku

Amerykańska piosenkarka Beyoncé po raz pierwszy ujawniła szczegóły swojego prywatnego ślubu z raperem Jay-Z, który odbył się 4 kwietnia 2008 roku w nowojorskim penthouse’ie w gronie zaledwie około 40 gości.

„Powiedzieliśmy gościom, że organizujemy imprezę, i nikt nie wiedział, że przyjdą na nasze wesele, z wyjątkiem naszych rodziców i kilku przyjaciół” – wyznała 45-letnia artystka w wywiadzie dla magazynu i-D, dodając, że jej suknię ślubną bez ramiączek zaprojektowała mama, Tina Knowles, w której wspomnieniach pojawiają się również białe zasłony na oknach penthouse’u oraz uroczyste menu złożone z tradycyjnych potraw kuchni soul.

Źródło: magazyn i-D.

Czytaj także:

Amerykańska piosenkarka Beyoncé wywołała wzrost inflacji w Szwecji, rozpoczynając w Sztokholmie swoją światową trasę koncertową.

Amerykańska piosenkarka Beyoncé sprawiła swojemu fanowi luksusowy prezent — podarowała mu okulary za 53 tysiące dolarów.

Czytaj nas na