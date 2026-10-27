Żołnierze kompanii systemów bezzałogowych batalionu operacyjnego 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” wzięli udział w radiowym dyktandzie jedności narodowej. Dyktando pisano w laboratorium jednostki, gdzie konfiguruje się i naprawia drony.

Dla żołnierki o pseudonimie Lesia był to pierwszy dyktando od 25 lat. Do wojska wstąpiła w 2024 roku, wcześniej uprawiała piłkę nożną, a obecnie przygotowuje drony do różnych zadań.

Jej kolega, Price, w życiu cywilnym był rzeźbiarzem, a w wojsku służy już od trzech i pół roku. Opowiedział, że po rozpoczęciu pełnej inwazji wraz z żoną, która również służy w wojsku, postanowił porozumiewać się wyłącznie w języku ukraińskim.

Kolejny uczestnik, żołnierz o pseudonimie Solowiej, broni Ukrainy od pierwszych dni wojny na pełną skalę. Zaznaczył, że takie wydarzenia pomagają oderwać się od służby i poczuć jedność z ludźmi, którzy w tym samym czasie piszą dyktando w różnych regionach Ukrainy oraz za granicą.

Żołnierze „Charty” biorą udział w Dyktandzie Radiowym już czwarty rok z rzędu. W zeszłym roku pisali je żołnierze z oddziału pancernego.

Źródło: Ukrinform

W poniedziałek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazały, jak pisały dyktando.

Dyktando radiowe jedności narodowej – 2026: ogłoszono autora i lektorów.

Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej 2026 odbędzie się 27 października, w Dzień pisma i języka ukraińskiego.

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