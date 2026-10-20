Blogerka Rogovenko skontaktowała się z aresztem po zatrzymaniu w Stanach Zjednoczonych

Ukraińska blogerka Władysława Rogowenko, zatrzymana na Florydzie, po raz pierwszy skomentowała tę sytuację podczas rozmowy wideo z bliskimi.

Stwierdziła, że konflikt z partnerem Alexem zakończył się w ciągu jednego dnia, jednak z powodu przeterminowanych dokumentów zainteresowała się nią amerykańska służba imigracyjna ICE.

Według Rogovenko podczas kłótni w restauracji była pod wpływem alkoholu, dlatego personel lokalu wezwał policję.

Po zatrzymaniu została przekazana funkcjonariuszom służb imigracyjnych, ponieważ ważność jej dokumentów wygasła około roku temu.

Blogerka zapewniła swoich obserwujących, że czuje się dobrze, utrzymuje kontakt z bliskimi i ma nadzieję, że wkrótce zostanie zwolniona. Poinformowała również, że jej dzieci przebywają z matką.

Źródło: media społecznościowe

Ukraińska blogerka Władysława Kolesniczenko, znana jako Wlada Rogowenko, została zatrzymana w Stanach Zjednoczonych 12 października 2026 roku. Według danych rejestru hrabstwa Broward w stanie Floryda postawiono jej zarzuty przemocy domowej, a ponadto przebywa ona w areszcie na podstawie odrębnego federalnego nakazu aresztowania.

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