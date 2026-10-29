Kanadyjski rockman Bryan Adams skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa w swojej nowej piosence Lake Ontario za jego decyzję o przemianowaniu jeziora Ontario na Lake America. W utworze muzyk oskarża Trumpa o zakłócanie pokoju między ludźmi mieszkającymi nad jeziorem na granicy Kanady i USA, informuje The Guardian.

Dekret o zmianie nazwy

W sierpniu Trump podpisał dekret, w którym polecił federalnym agencjom USA przemianować Lake Ontario na Lake America. Decyzja ta była kontynuacją wcześniejszej inicjatywy prezydenta dotyczącej przemianowania Zatoki Meksykańskiej na Gulf of America.

W Kanadzie inicjatywa została w większości wyśmiana. Zwracano w szczególności uwagę, że prowincja Ontario otrzymała nazwę od jeziora, a nie odwrotnie. W tekście piosenki Adams podkreśla rdzenne pochodzenie nazwy: według jego słów Irokezi nazywali ten akwen jeziorem lśniących wód, a nazwa ta jest związana z ludami Pierwszych Narodów, a nie z dekretem wykonawczym.

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Album o Kanadzie

W utworze pojawia się również przypuszczenie Adamsa, że zmiana nazwy mogła być próbą odwrócenia uwagi od innych politycznych problemów Trumpa, w tym wojny w Iranie i ponownego zainteresowania materiałami w sprawie Jeffreya Epsteina.

Lake Ontario znalazła się na nadchodzącym albumie Adamsa How’s It Goin’, który muzyk nazwał listem miłosnym do Kanady. Prace nad projektem rozpoczęły się po propozycji firmy filmowej, aby napisał piosenkę o atlantyckich prowincjach Kanady, a później przerodziły się w album tematyczny.

Na płycie znalazła się również piosenka 51st State, wydana 1 lipca, w Dniu Kanady. Adams wystąpił w niej przeciwko staraniom Trumpa o aneksję Kanady. Według muzyka, gdy po raz pierwszy wykonał ten utwór w USA, publiczność każdego wieczoru nagradzała go owacją na stojąco.

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