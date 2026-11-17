Brad Pitt oświadczył, że chętnie zagrałby głównego antagonistę w nowym filmie o Jamesie Bondzie, którego – jak wynika z artykułu – ma zagrać Robert Pattinson.

Aktor powiedział o tym 17 listopada podczas premiery filmu „Nowe nieszczęsne przygody Cliffa Butta” w Los Angeles.

Pitt pozytywnie ocenił twórczość Pattinsona i zaznaczył, że jest gotów spróbować swoich sił w roli złoczyńcy. Jako przykład podał Javiera Bardema, który zagrał Raúla Silvę w filmie „007: Skyfall”.

Reżyserem przyszłego filmu o agencie 007 ma być Denis Villeneuve, a scenariusz napisze Stephen Knight. Robert Pattinson, zgodnie z podanymi informacjami, zastąpi Daniela Craiga w roli Bonda.

Prowadzący John Stewart w poniedziałkowym odcinku programu The Daily Show ironicznie zareagował na wybór Roberta Pattinsona na kolejnego odtwórcę roli Jamesa Bonda.

Brytyjski aktor Robert Pattinson zostanie kolejnym odtwórcą roli Jamesa Bonda w długoletniej serii filmów szpiegowskich. Informację tę ogłosiło w poniedziałek oficjalne konto 007 na Instagramie.

Robert Pattinson opowiedział o nadchodzącym filmie „Batman 2” i zaznaczył, że kontynuacja będzie się znacznie różnić od pierwszej części. Według aktora nowy film zaproponuje kolejne nietypowe spojrzenie na historię Batmana, zachowując jednocześnie część atmosfery filmu, który miał premierę w 2022 roku.

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