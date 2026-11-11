Brad Pitt zagra główną rolę w nowym filmie „Jeźdźcy”: prace nad filmem zostały już zakończone

Reżyser Edward Berger, znany z filmów „Na zachodnim froncie bez zmian” i „Konklawe”, ujawnił nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego filmu „Jeźdźcy”, w którym główną rolę gra Brad Pitt. Potwierdził, że zdjęcia do filmu zostały już zakończone.

Film będzie ekranizacją powieści pod tym samym tytułem autorstwa australijskiego pisarza Tima Wintona. Akcja filmu rozgrywa się w latach 80., a w centrum fabuły znajduje się mężczyzna, który wyrusza na poszukiwanie swojej zaginionej żony.

„To historia mężczyzny, który remontuje domek w Irlandii i czeka na przyjazd żony oraz córki. Jednak przyjeżdża tylko córka, po czym wyruszają w podróż po Europie, by odnaleźć żonę. Odwiedzą Grecję, Brukselę, Amsterdam… Nie zdradzę jednak, co będzie dalej i czy uda mu się ją odnaleźć” – zaznaczył Berger.

Według reżysera cechą charakterystyczną filmu będzie to, że historia zostanie pokazana wyłącznie z perspektywy głównego bohatera, którego zagra Brad Pitt.

W rolę jego siedmioletniej córki wcieli się Coco Greenstone. Berger przyznał, że praca z młodą aktorką była jednym z wyzwań podczas kręcenia filmu ze względu na ograniczenia dotyczące długości dnia pracy dzieci.

„Właśnie nakręciliśmy kolejny film z udziałem dziecka i było tak samo. Każdego dnia udawało nam się uzyskać potrzebne ujęcia dosłownie tuż przed tym, jak zabierano ją z planu filmowego” – opowiedział reżyser.

Oprócz Pitta i Greenstone w filmie wystąpili Julianna Nicholson, Danny Huston, Camille Cottin, Michael Smiley i Lara Pulver.

Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: Variety.

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