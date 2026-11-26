Britney Spears spędziła Święto Dziękczynienia w Luizjanie wraz z rodziną. Piosenkarka spotkała się z rodzicami, siostrą Jamie Lynn, synami i siostrzenicami.

Według źródła rodzina miło spędza razem czas.

Do ponownego zbliżenia doszło po tym, jak Britney opublikowała, a następnie usunęła post z przeprosinami skierowanymi do bliskich, w którym przyznała, że bardzo za nimi tęskni.

Piosenkarka od lat pozostawała w konflikcie z rodziną, zwłaszcza w związku z kuratelą, pod którą znajdowała się w latach 2008–2021. Wielokrotnie publicznie mówiła o przeżytym bólu i oskarżała bliskich o ingerowanie w jej życie.

Britney stara się również naprawić relacje z synami po serii problemów osobistych, w tym niedawnym aresztowaniu za jazdę pod wpływem alkoholu. Następnie przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się rehabilitacji.

Źródło: Page Six

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