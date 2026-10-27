CBC/Radio-Canada ogłosiła pięciu finalistów eliminacji, których zwycięzca będzie reprezentować Kanadę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027. Na krótkiej liście znaleźli się montrealska wykonawczyni dance-popu Rêve, wokalista z Quebecu William Cloutier, ottawski artysta pop-rockowy Talk, piosenkarka i autorka piosenek z Nowego Brunszwiku Josiane oraz popowy wykonawca z Kolumbii Brytyjskiej Tyler Shaw.

Głosowanie na reprezentanta Kanady

Uczestników przedstawiono 27 października podczas wydarzenia medialnego w Toronto. Jak podaje Global News, wcześniej w tym roku zgłoszenia do udziału złożyło 325 artystów z różnych regionów kraju.

Publiczność zostanie zaproszona do głosowania na reprezentanta Kanady w konkursie. Nazwisko zwycięzcy ma zostać ogłoszone do grudnia. Następnie wybrany wykonawca będzie pracować z profesjonalistami z branży muzycznej nad konkursową piosenką i występem scenicznym.

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Eliminacje i debiut Kanady

Wstępnej selekcji zgłoszeń dokonał zespół muzyczny CBC/Radio-Canada, a pięciu finalistów 8 października w Toronto wybrało siedmioosobowe jury. W jego skład weszli między innymi dyrektorka programowa Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Montrealu Maureen Ocksmery, choreograf i reżyser Sam Chouinard, kompozytor telewizyjny i dyrektor muzyczny Orin Isaacs, a także specjalista ds. Eurowizji Sean Myers.

Kanada po raz pierwszy oficjalnie wystąpi w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji, zaplanowanym na maj 2027 roku w bułgarskim Burgas. Stanie się pierwszym nowym krajem uczestniczącym w konkursie od czasu Australii, która zadebiutowała w 2015 roku.

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