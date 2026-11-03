Finalistka konkursu „Miss Ukrainy 2025” i mistrzyni świata Daria Charitonowa zdobyła tytuł Miss International Ukraine. Będzie reprezentować Ukrainę na międzynarodowym konkursie Miss International, którego finał odbędzie się 25 listopada w Tokio (Japonia).

Teraz Daria musi przygotować się do międzynarodowego konkursu, w którym będzie reprezentować Ukrainę.

Warto zaznaczyć, że Daria odnosi sukcesy w sporcie, pracy trenerskiej oraz modelingu. Jest mistrzynią świata juniorów i mistrzynią Europy dorosłych w tańcach towarzyskich. Ponadto Daria rozwija własną markę odzieżową Dary Design Studio.

Ważną częścią życia Darii jest działalność charytatywna. Zaangażowała się w takie inicjatywy, jak charytatywna transmisja „Taniec z gwiazdami” we współpracy z Superhumans Center, projekt Ukrainian Women Unity oraz Bal Odważnych Serc na rzecz centrum protetycznego U+.

Teraz Daria będzie przygotowywać się do nowego wyzwania – reprezentowania Ukrainy na międzynarodowym konkursie Miss International. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11–27 listopada w Tokio. Wspierajmy naszą reprezentantkę i życzmy jej wspaniałego występu oraz zwycięstwa!

Informację tę podała służba prasowa Narodowego Komitetu „Miss Ukrainy”.

Wiadomo już, kto będzie reprezentować Ukrainę na konkursie Miss World 2026.

Ogłoszono zwyciężczynię krajowego konkursu „Miss Ukrainy 2025”.

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