Civita di Bagnoregio i Bolsena we Włoszech zostaną stolicą sztuki współczesnej kraju w 2028 roku. Poinformował o tym minister kultury Alessandro Giuli, jak podaje ANSA English.

Zwycięstwo wspólnej kandydatury

Civita di Bagnoregio i położona w pobliżu Bolsena złożyły wspólną kandydaturę i wyprzedziły Capri, Padwę oraz Pozzuoli. Miasta otrzymają milion euro finansowania państwowego na realizację zaproponowanego w kandydaturze programu wydarzeń kulturalnych.

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Bolsena leży na wschodnim brzegu jeziora Bolsena. Civita di Bagnoregio znajduje się na wzgórzu między dolinami rzek Chiaro i Torbido i jest połączona z okolicą jedynie mostem dla pieszych. Osada zdaje się trzymać nad krawędzią urwiska.

Miasto zagrożone erozją

Civita di Bagnoregio została założona przez Etrusków ponad 2500 lat temu. Z powodu stopniowej erozji wzgórza, na którym znajduje się osada, grozi jej zniknięcie. Dlatego miasto jest również znane jako Umierające Miasto.

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