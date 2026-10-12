Civita i Bolsena zostaną stolicą sztuki współczesnej Włoch w 2028 roku — ANSA English
Civita di Bagnoregio i Bolsena we Włoszech zostaną stolicą sztuki współczesnej kraju w 2028 roku. Poinformował o tym minister kultury Alessandro Giuli, jak podaje ANSA English.
Zwycięstwo wspólnej kandydatury
Civita di Bagnoregio i położona w pobliżu Bolsena złożyły wspólną kandydaturę i wyprzedziły Capri, Padwę oraz Pozzuoli. Miasta otrzymają milion euro finansowania państwowego na realizację zaproponowanego w kandydaturze programu wydarzeń kulturalnych.
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Bolsena leży na wschodnim brzegu jeziora Bolsena. Civita di Bagnoregio znajduje się na wzgórzu między dolinami rzek Chiaro i Torbido i jest połączona z okolicą jedynie mostem dla pieszych. Osada zdaje się trzymać nad krawędzią urwiska.
Miasto zagrożone erozją
Civita di Bagnoregio została założona przez Etrusków ponad 2500 lat temu. Z powodu stopniowej erozji wzgórza, na którym znajduje się osada, grozi jej zniknięcie. Dlatego miasto jest również znane jako Umierające Miasto.