Ukraiński piosenkarz David Axelrod, który od pierwszych dni pełnej inwazji dobrowolnie stanął w obronie Ukrainy, opowiedział o swojej dalszej służbie w Gwardii Narodowej oraz planach dotyczących działalności koncertowej.

Jak powiedział Axelrod, wkrótce minie rok jego służby w Gwardii Narodowej. Obecnie planuje przenieść się do orkiestry Gwardii Narodowej, aby połączyć służbę wojskową z działalnością muzyczną.

Piosenkarz opowiedział również o zamiarze przygotowania wspólnego programu koncertowego z orkiestrą i występowania nie tylko na Ukrainie, ale także za granicą.

„Chcę pokazać Ukrainę światu, udowodnić, że nie jesteśmy tylko żołnierzami, ale ludźmi, którzy zajmowali się różnymi sprawami, a teraz bronią naszego kraju” – zaznaczył artysta.

Axelrod dodał, że dowództwo popiera jego udział w wydarzeniach muzycznych i zezwala mu na uczestnictwo w koncertach. Według niego taka działalność pomaga mu utrzymać równowagę psychiczną.

Przypomnijmy, że po rozpoczęciu pełnej inwazji David Axelrod dołączył do obrony terytorialnej. Podczas służby doznał poważnej kontuzji kolana, przeszedł kilka operacji i długotrwałą rehabilitację. Po wyzdrowieniu powrócił do służby już w szeregach Gwardii Narodowej Ukrainy.

Źródło: projekt „Sam na sam z glamour”.

Ukraiński wykonawca David Axelrod podzielił się szczegółami dotyczącymi relacji rodzinnych i opowiedział, jak on i jego żona, producentka Olena Mozgowa, przyjęli publiczne wyznanie ich starszej córki Zoi.

Ukraińska producentka Olena Mozgowa ostro wypowiedziała się na temat piosenkarki Oli Poljakowej, wyjaśniając, dlaczego nie zaprosiła jej do występu na swoim koncercie. Na tę wypowiedź zareagował producent artystki Michaił Jasinski, który opublikował fragment prywatnej korespondencji z Mozgową.

Ukraińska piosenkarka Olia Poliakowa nie zorganizowała w tym roku tradycyjnego corocznego koncertu 26 października. Artystka zwróciła się do fanów i wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się nie występować w zwyczajowym terminie.

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