Dasza Astafiewa opowiedziała o otrzymaniu Orderu Księżnej Olgi i odniosła się do krytyki w sieci

Ukraińska wolontariuszka i prezenterka telewizyjna Dasza Astafiewa podzieliła się swoimi pierwszymi wrażeniami po otrzymaniu Orderu Księżnej Olgi III stopnia oraz opowiedziała o kulisach oficjalnej ceremonii.

Artystka przyznała, że wiadomość o przyznaniu odznaczenia była dla niej niespodzianką.

Wysokie odznaczenie państwowe zostało przyznane Astafiejewej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ogólnoukraińskiego Dnia Pracowników Kultury.

Prezenterka opowiedziała, że rano odebrała telefon z informacją o miejscu i godzinie wręczenia odznaczenia. Jak powiedziała, sama procedura nie była łatwa, a dalsze wydarzenia przebiegały jakby we śnie.

„To nie jest procedura dla osób o słabych nerwach. Rano odebrałam telefon z instrukcjami, gdzie i o której mam się stawić, aby odebrać odznaczenie. Reszta była jak we śnie…”, – opowiedziała Astafjewa.

Podkreśliła, że to wyróżnienie stało się dla niej niezwykle ważnym i miłym wydarzeniem. Szczególnie cenne dla artystki jest to, że doceniono nie tylko jej osobistą pracę, ale także wkład całego zespołu.

„Dla mnie ta nagroda to ważne wydarzenie! Nieoczekiwane, ale bardzo miłe. Cenne tym, że doceniono wysiłek i wkład mojego ogromnego zespołu! Oczywiście nie po to pracowaliśmy przez te wszystkie lata, ale dzisiaj, pomimo całej tej krytyki i licznych dyskusji, wsparcie tych, którzy zawsze wierzyli, pracowali, odnosili sukcesy, uczyli się i osiągnęli nowe poziomy w nowej, nieznanej dziedzinie, jest dla mnie najważniejsze! To niesamowite emocje i poczucie własnej godności. Cieszę się, że mam u boku niezawodnych i świadomych ludzi. Już sama świadomość naszej drogi fascynuje i inspiruje. Cieszę się również z towarzystwa osób, które wczoraj były przy mnie i otrzymały swoje nagrody” – powiedziała prezenterka telewizyjna.

Państwowe odznaczenie wywołało mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Część użytkowników zaczęła krytykować decyzję o uhonorowaniu Astafiejewej, przywołując jej artystyczną i modelarską przeszłość, w szczególności sesję zdjęciową dla magazynu Playboy.

Niektórzy komentatorzy twierdzili, że była modelka i symbol seksu rzekomo nie zasługuje na tak wysokie odznaczenie państwowe.

Astafjewa ostro zareagowała na próby umniejszenia wartości jej pracy i wkładu w życie społeczne.

„Wszystkie bzdury hejterów są wynikiem ograniczoności umysłowej, niezdolności do pracy nad sobą, wychowaniem i edukacją. Tę lukę trzeba wypełnić...”, – oświadczyła.

Zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy 9 listopada Dasza Astafjewa została odznaczona Orderem Księżnej Olgi III stopnia za znaczący osobisty wkład w rozwój kultury narodowej oraz działalność charytatywną. Wśród jej osiągnięć wyróżniono również działalność wolontariacką oraz stworzenie aplikacji książkowej UnderBook.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej w 2022 roku Astafjewa znacznie zmieniła kierunek swojej działalności, skupiając się na wolontariacie i inicjatywach kulturalnych.

Pod koniec 2022 roku za pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy oraz rozwój ruchu wolontariackiego otrzymała już odznaczenie prezydenta Ukrainy „Złote Serce”.

Obecnie prezenterka telewizyjna nadal wykorzystuje swoje platformy medialne, które mają zasięg wielu milionów odbiorców, do organizowania zbiórek na potrzeby ukraińskich żołnierzy oraz zakupu amunicji i dronów. Wspiera również inicjatywy na rzecz ochrony zwierząt i schroniska dla zwierząt.

9 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył piosenkarkę i wolontariuszkę Darię Astafiejewą Orderem Księżnej Olgi III stopnia.

Wcześniej ukraińska aktorka Natalia Sumska skrytykowała wybór piosenkarki Daszy Astafiejewej na prowadzącą Radio-dyktać jedności narodowej.

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