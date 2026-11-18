Dziesięć państw Unii Europejskiej wezwało Komisję Europejską do uniemożliwienia udziału Federacji Rosyjskiej w Biennale Architektury w Wenecji. Ich zdaniem powrót Rosji do międzynarodowej przestrzeni kulturalnej może przyczynić się do normalizacji jej wojny przeciwko Ukrainie.

Apel podpisały Polska, Austria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Szwecja. Kraje te wezwały Komisję Europejską do podjęcia dodatkowych wysiłków, aby zapobiec udziałowi Rosji w wystawie.

„Nie powinno być miejsca na normalizację udziału Rosji w międzynarodowych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, dopóki na Ukrainie nie zostanie osiągnięty sprawiedliwy i trwały pokój” – czytamy w dokumencie.

Kwestia ta zostanie omówiona w przeddzień spotkania ministrów kultury państw UE w czwartek, 19 listopada.

Informuje o tym serwis Rapporteur.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Włoch nazwał powrót Rosji na Biennale w Wenecji krótkowzrocznym posunięciem.

Agencja UE wstrzymała dotację dla Biennale w Wenecji z powodu rosyjskiego pawilonu.

Biennale w Wenecji zaskarży cofnięcie dotacji UE w związku z powrotem Rosji.

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