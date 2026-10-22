Showman i piosenkarz Dziaďa Żora stwierdził, że miliony wyświetleń teledysków na platformie YouTube nie zapewniają ukraińskim wykonawcom wysokich dochodów i stanowią jedynie dodatkowy bonus.

Według artysty milion wyświetleń przynosi średnio około 1000 dolarów amerykańskich, jednak rzeczywiste wypłaty na Ukrainie są niższe i zależą od regionu, w którym odbywają się wyświetlenia. Piosenkarz podkreślił, że tworzenie treści muzycznych wymaga znacznych nakładów finansowych, przez co muzyka na Ukrainie pozostaje raczej kosztownym hobby niż stabilnym źródłem dochodu.

Artysta opowiedział o tym w wywiadzie dla programu „Poranek w domu”.

Magazyn „Forbes” opublikował listę celebrytów, którzy osiągają największe dochody po swojej śmierci. Liderem rankingu już ósmy rok z rzędu został Michael Jackson, którego wytwórnia Mijac Music oraz umowa z Sony przyniosły 48 mln dolarów.

Jak sztuczna inteligencja zmienia światową branżę muzyczną.

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