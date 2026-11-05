Na Wyspach Salomona uruchomiono Afunakwa Foundation — fundusz, który ma pomóc zebrać środki dla rodziny piosenkarki Afunakwy i ludu Baegu, którzy, według ABC News, nie otrzymali wypłat za wykorzystanie jej głosu w utworze Sweet Lullaby francuskiej grupy Deep Forest. Inicjatywę rozpoczął producent muzyczny z Sydney Matt Singmin wspólnie z Celsiusem Talifilu i wnukami piosenkarki.

Afunakwa wykonała kołysankę Rorogwela, którą w 1969 roku w regionie Baegu w prowincji Malaita nagrał szwajcarski etnomuzykolog Hugo Zemp. Nagranie, przeznaczone do badań kulturowych, trafiło do kolekcji UNESCO. Deep Forest znalazł tę kompilację w paryskim sklepie z płytami i wykorzystał nagranie w Sweet Lullaby.

Kołysanka dla sieroty

Opiekunka kołysanek Baegu Teresa Tafili wyjaśniła, że Rorogwela ma ważne znaczenie kulturowe. Według niej jest to pieśń o najstarszym synu, który po śmierci rodziców opiekuje się młodszym bratem lub siostrą.

Członkowie społeczności twierdzą, że Afunakwy i jej rodziny nie pytano o zgodę na wykorzystanie nagrania i nie wypłacono im wynagrodzenia. Córka piosenkarki, Helen Kasi, powiedziała, że po nagraniu jej matka otrzymała 2 dolary, a obecnie domaga się odszkodowania w jej imieniu. Wnuk Afunakwy, John Jack, stwierdził, że po przeróbce piosenka straciła pierwotne znaczenie.

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Stanowiska Deep Forest i wytwórni

Hugo Zemp, który zmarł w styczniu w wieku 88 lat, do końca życia podkreślał, że nie udzielił Deep Forest zgody na wykorzystanie nagrania Afunakwy. W liście z 1996 roku oskarżył grupę o bezprawne sugerowanie jego poparcia oraz przywłaszczenie melodii i głosu piosenkarki.

Członek Deep Forest Eric Mouquet powiedział ABC News, że przekazał producentom listę wszystkich wykorzystanych sampli i nagrań, a niezbędne zgody, według niego, miał uzyskać producent Dan Lacksman. Lacksman odpowiedział, że udostępnił jedynie studio, natomiast kwestie administracyjne należały do wytwórni Celine Music, która już nie istnieje i obecnie należy do Sony Music we Francji. Sony nie odpowiedziało na zapytanie ABC News.

Mouquet nazwał brak wskazania Afunakwy przykrym i oświadczył, że jest gotów współpracować z jej rodziną oraz rozmawiać o pozytywnym wkładzie. Deep Forest dodał już wzmianki o Afunakwzie i Hugo Zempie do wersji Sweet Lullaby na YouTube. Fundusz liczy na dobrowolne darowizny od osób, które odniosły korzyści z wykorzystania kołysanki.

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