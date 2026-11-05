Z okazji 10. rocznicy śmierci piosenkarza George’a Michaela trafił do kin film poświęcony jego karierze

5 listopada do kin trafił film dokumentalny „George Michael: The Faith Tour”, poświęcony pierwszej solowej światowej trasie koncertowej brytyjskiego piosenkarza George’a Michaela. Film zawiera niepublikowane dotąd archiwalne nagrania z występów muzyka.
Premiera filmu została zaplanowana z okazji dziesiątej rocznicy śmierci artysty. Życie legendarnego piosenkarza zakończyło się w wieku 53 lat.
O czym jest film „George Michael: The Faith Tour”
Film dokumentalny „George Michael: The Faith Tour” przenosi widzów do jednego z najważniejszych etapów muzycznej kariery George’a Michaela – jego pierwszej solowej światowej trasy koncertowej. Film stworzyli David Austin i Andy Moragan, którzy za życia artysty współpracowali z nim i byli jego przyjaciółmi. Andy Moragan nakręcił teledyski do jego legendarnych hitów „Faith”, „Careless Whisper” i „Last Christmas”. Davida Austina łączyły z artystą nie tylko projekty twórcze, ale także wieloletnia przyjaźń.
Twórcy zrealizowali film na podstawie archiwalnych materiałów z paryskich koncertów piosenkarza z 1988 roku. Nagrania te nie były wcześniej publikowane i przez lata pozostawały w archiwach.
Szczegóły premiery
Premiera filmu zbiega się z wydaniem albumu koncertowego o tym samym tytule. Jego premiera zaplanowana jest na 6 listopada. Na kompilację wydaną przez Sony Music Entertainment trafiło 18 nagrań z koncertów George’a Michaela w Paryżu, które do tej pory nie ukazały się oficjalnie. Fani będą mogli nabyć album na płycie CD, winylu lub w rozszerzonej edycji kolekcjonerskiej, która będzie zawierała trzy płyty, dwie płyty CD oraz 136-stronicowy album ze zdjęciami archiwalnymi.
Premiera filmu i albumu zbiega się również z dziesiątą rocznicą śmierci artysty. George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat. W trakcie swojej kariery muzycznej sprzedał ponad 100 mln płyt w różnych krajach świata, dwukrotnie zdobył nagrodę „Grammy”, a jego utwory zajęły szczególne miejsce w historii muzyki pop.
W filmie znalazły się w szczególności nagrania z dwóch koncertów George’a Michaela, które odbyły się 30 i 31 maja 1988 roku w paryskiej hali sportowej Palais Omnisports de Paris-Bercy. Koncerty gwiazdy kręcono jednocześnie 14 kamerami na profesjonalną taśmę filmową 35 mm. Mimo to nigdy nie wydano pełnoprawnego filmu koncertowego z tych występów, a materiały były przechowywane w archiwach przez prawie 40 lat.
Jednak oryginalne taśmy zostały odrestaurowane, obraz dostosowano do współczesnych ekranów kinowych, a dźwięk ponownie zmiksowano i poddano obróbce. Film zostanie zatem wyświetlony w wyjątkowym formacie IMAX.