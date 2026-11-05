Z okazji 10. rocznicy śmierci piosenkarza George’a Michaela trafił do kin film poświęcony jego karierze

5 listopada do kin trafił film dokumentalny „George Michael: The Faith Tour”, poświęcony pierwszej solowej światowej trasie koncertowej brytyjskiego piosenkarza George’a Michaela. Film zawiera niepublikowane dotąd archiwalne nagrania z występów muzyka.

Premiera filmu została zaplanowana z okazji dziesiątej rocznicy śmierci artysty. Życie legendarnego piosenkarza zakończyło się w wieku 53 lat.

O czym jest film „George Michael: The Faith Tour”

Film dokumentalny „George Michael: The Faith Tour” przenosi widzów do jednego z najważniejszych etapów muzycznej kariery George’a Michaela – jego pierwszej solowej światowej trasy koncertowej. Film stworzyli David Austin i Andy Moragan, którzy za życia artysty współpracowali z nim i byli jego przyjaciółmi. Andy Moragan nakręcił teledyski do jego legendarnych hitów „Faith”, „Careless Whisper” i „Last Christmas”. Davida Austina łączyły z artystą nie tylko projekty twórcze, ale także wieloletnia przyjaźń.

Twórcy zrealizowali film na podstawie archiwalnych materiałów z paryskich koncertów piosenkarza z 1988 roku. Nagrania te nie były wcześniej publikowane i przez lata pozostawały w archiwach.

Szczegóły premiery

Premiera filmu zbiega się z wydaniem albumu koncertowego o tym samym tytule. Jego premiera zaplanowana jest na 6 listopada. Na kompilację wydaną przez Sony Music Entertainment trafiło 18 nagrań z koncertów George’a Michaela w Paryżu, które do tej pory nie ukazały się oficjalnie. Fani będą mogli nabyć album na płycie CD, winylu lub w rozszerzonej edycji kolekcjonerskiej, która będzie zawierała trzy płyty, dwie płyty CD oraz 136-stronicowy album ze zdjęciami archiwalnymi.

Premiera filmu i albumu zbiega się również z dziesiątą rocznicą śmierci artysty. George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat. W trakcie swojej kariery muzycznej sprzedał ponad 100 mln płyt w różnych krajach świata, dwukrotnie zdobył nagrodę „Grammy”, a jego utwory zajęły szczególne miejsce w historii muzyki pop.

W filmie znalazły się w szczególności nagrania z dwóch koncertów George’a Michaela, które odbyły się 30 i 31 maja 1988 roku w paryskiej hali sportowej Palais Omnisports de Paris-Bercy. Koncerty gwiazdy kręcono jednocześnie 14 kamerami na profesjonalną taśmę filmową 35 mm. Mimo to nigdy nie wydano pełnoprawnego filmu koncertowego z tych występów, a materiały były przechowywane w archiwach przez prawie 40 lat.

Jednak oryginalne taśmy zostały odrestaurowane, obraz dostosowano do współczesnych ekranów kinowych, a dźwięk ponownie zmiksowano i poddano obróbce. Film zostanie zatem wyświetlony w wyjątkowym formacie IMAX.



Przed główną częścią koncertową widzom zostanie zaprezentowany film krótkometrażowy „Finding Faith”, którego reżyserką jest córka legendarnego muzyka Paula McCartneya, brytyjska fotografka i reżyserka filmowa Mary McCartney. Wykorzystała ona niepublikowane wcześniej nagrania audio wywiadów z George’em Michaelem, w których opowiada on o okresie powstawania albumu „Faith” w latach 1986–1988. W filmie znalazły się również nieznane dotąd zdjęcia piosenkarza, wykonane przez amerykańskiego fotografa Herba Ritz, oraz ujęcia zza kulis kręcenia teledysku do utworu „Faith”. undefined Fenomen brytyjskiej muzyki pop – George Michael George Michael, którego prawdziwe imię brzmi Georgios Kyriakos Panayiotou, urodził się 25 czerwca 1963 roku w Londynie. Muzyką przyszły artysta zainteresował się już w młodym wieku. W szkole poznał Andrew Ridgeley'a, z którym później założył zespół Wham!, który szybko zyskał popularność dzięki utworom „Wake Me Up Before You Go-Go”, „Last Christmas”, „Everything She Wants”, „Club Tropicana” i innym. W 1986 roku zespół zakończył działalność, po czym George Michael rozpoczął karierę solową. Już w następnym roku wydał debiutancki album „Faith”, który stał się jednym z największych sukcesów w jego karierze. Na płycie znalazły się utwory „Faith”, „Father Figure”, „One More Try” oraz „I Want Your Sex”. Wśród innych znanych solowych hitów artysty znalazły się „Careless Whisper”, „Freedom! '90”, „Fastlove”, „Jesus to a Child”, „Outside” oraz „Praying for Time”. W sumie w ciągu prawie 40 lat kariery muzycznej piosenkarz sprzedał ponad 100 mln egzemplarzy swoich utworów i zdobył dwie nagrody „Grammy”. Koncert George’a Michaela w Kijowie 9 lipca 2007 roku George Michael dał koncert w Kijowie na arenie NSC „Olimpijski”. Gwiazda nie zdołała jednak zgromadzić pełnej widowni. W stolicy zabrzmiały wówczas takie hity George’a Michaela jak „First Love”, „Shoot The Dog” i inne. Na potrzeby występu piosenkarza przygotowano 30-metrową scenę z pięcioma ekranami plazmowymi, na których transmitowano jego występ oraz fragmenty teledysków. Co więcej, piosenkarz podróżował z własnym kucharzem, dlatego za kulisami urządzono dla niego oddzielną kuchnię. Artysta przywiózł również do Kijowa własną garderobę. Życie prywatne George’a Michaela George Michael był gejem. Po raz pierwszy publicznie potwierdził swoją orientację seksualną w 1998 roku po aresztowaniu w Los Angeles. Jednocześnie piosenkarz wyznał to swoim rodzicom już w 1993 roku, dzień po śmierci swojej pierwszej miłości, brazylijskiego projektanta Anselmo Feleppo. Piosenkarz poznał Anselmo Feleppo w 1991 roku. Byli razem około dwóch lat, jednak w 1993 roku mężczyzna zmarł na AIDS. Michael bardzo przeżył tę stratę. Później zadedykował ukochanemu utwory „Jesus to a Child” i „You Have Been Loved”. W 1996 roku piosenkarz poznał amerykańskiego biznesmena Kenny'ego Gossa. Ich związek trwał około 13 lat. Po rozstaniu z Gossem partnerem George’a Michaela został australijski fryzjer Fadi Fawaz, z którym artysta pozostawał w związku aż do swojej śmierci w 2016 roku. Piosenkarz nigdy nie był żonaty i nie miał dzieci. Jednak najbliższymi mu osobami w życiu były siostry Yoda i Melanie, która towarzyszyła mu podczas tras koncertowych i była mu najbliższa spośród wszystkich członków rodziny. Przyczyna śmierci George’a Michaela Piosenkarz zmarł 25 grudnia 2016 roku w swoim domu w hrabstwie Oxfordshire. Miał 53 lata. Ciało artysty znalazł jego partner, Fadi Fawaz. Początkowo nie ujawniono okoliczności śmierci, a pierwsza sekcja zwłok nie dała ostatecznej odpowiedzi. Dopiero w marcu 2017 roku koroner ogłosił wniosek, że George Michael zmarł śmiercią naturalną w wyniku kardiomiopatii rozstrzeniowej z zapaleniem mięśnia sercowego, a także cierpiał na stłuszczenie wątroby. Spadek po George’u Michaelu W chwili śmierci majątek George’a Michaela szacowano na około 97,6 mln funtów szterlingów. Zgodnie z testamentem większa część spadku przypadła jego siostrom, Melanie i Yodi. Część majątku otrzymał również ojciec muzyka, Kyriakos Panayiotou, bliscy przyjaciele oraz osoby, które z nim współpracowały. Natomiast jego były partner Kenny Goss, podobnie jak Fadi Fawaz, nie zostali wymienieni w testamencie. Wideo: opublikowano pierwszy pośmiertny singiel George’a Michaela

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