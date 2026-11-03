Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta oficjalnie zrzekła się nazwiska ojca

18-letnia Vivienne, młodsza córka byłego małżeństwa Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zmieniła nazwisko. Od tej pory dziewczyna będzie nosić nazwisko Vivien Marcelline Jolie zamiast Vivien Marcelline Jolie-Pitt.

Rozprawa sądowa w sprawie zmiany nazwiska odbyła się 2 listopada. Był to ostatni dzień, w którym zainteresowane strony mogły zgłosić sprzeciw wobec tej decyzji.

Ponieważ nikt nie sprzeciwił się zmianie nazwiska, sąd uwzględnił wniosek Vivien i zezwolił jej na oficjalne zrzeczenie się nazwiska Pitt.

Wcześniej oficjalnie zrezygnowały z nazwiska Pitt starsze siostry Vivien — 21-letnia Zahara i 20-letnia Shiloh. Zrobił to również najstarszy syn aktorów, 25-letni Maddox.

W ten sposób nazwisko Jolie-Pitt zachowało obecnie tylko dwoje dzieci byłego małżeństwa — 22-letni Pax i 18-letni Knox.

Jednocześnie, według danych magazynu „InStyle”, młodszy z synów ukończył szkołę już w czerwcu, a na jego świadectwie widniało wyłącznie nazwisko matki – Jolie.

W ten sposób Vivien stała się kolejnym dzieckiem Angeliny Jolie i Brada Pitta, które prawnie zrezygnowało z podwójnego nazwiska na rzecz nazwiska matki.

Informuje o tym Daily Mail.

Wcześniej przybrana córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, Zahara, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska swojego słynnego ojca.

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