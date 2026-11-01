Badacze z Uniwersytetu Kyung Hee w Korei Południowej zasugerowali, że Vincent van Gogh mógł obserwować niebiański pejzaż, który zainspirował go do stworzenia „Gwiaździstej nocy”, pod koniec lipca 1889 roku. Jak informuje RMF24, analiza połączyła dane astronomiczne, zapisy meteorologiczne, bioklimatyczne warunki regionu oraz korespondencję artysty.

Van Gogh namalował „Gwiaździstą noc” w 1889 roku podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym w Saint-Rémy-de-Provence na południu Francji. Na płótnie przedstawiono nocne niebo, sierp Księżyca, jasną Wenus, osadę i cyprysy. Historycy sztuki i astronomowie od ponad wieku dyskutują, czy niebiański pejzaż na obrazie jest w dużej mierze wyobrażony, czy odzwierciedla rzeczywiste obserwacje artysty.

Połączenie astronomii i listów

Zespół przeanalizował szeroki okres, w którym Księżyc i Wenus mogły być jednocześnie widoczne nad Saint-Rémy-de-Provence. Badacze porównali także obraz ze szkicem tego samego krajobrazu wykonanym przez van Gogha. Według wyników analizy około świtu 22 lipca 1889 roku na niebie można było zobaczyć malejący sierp Księżyca, jasną Wenus oraz gromadę gwiazd Hiady.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Geometria rozmieszczenia ciał niebieskich, informacje pogodowe i listy artysty, według wniosków autorów pracy, wskazują na ten okres jako prawdopodobny czas pojawienia się inspiracji do powstania płótna. Jednocześnie podkreślili, że nie mogą dokładnie ustalić, czy obraz został namalowany właśnie 22 lipca: van Gogh mógł opierać się na wrażeniach z kilku nocy.

Ograniczenia badania

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports. Podważają one datowanie obrazu na czerwiec 1889 roku. Przed analizą metodologię przetestowano na pracach Adama Elsheimera, Jeana-François Milleta oraz dwóch nocnych obrazach van Gogha z 1888 roku, dla których znane było miejsce powstania.

Autorzy zaznaczyli, że zastosowana metoda nie określa dokładnego początku pracy nad płótnem i nie pokazuje, czy artysta później zmieniał kompozycję. Statystyczna metoda dopasowywania kształtów, znana jako metoda Prokrustesa, sama w sobie nie jest ostatecznym dowodem. „Gwiaździsta noc” jest obecnie przechowywana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Czytaj nas na