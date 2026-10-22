Południowokoreańska grupa badaczy zasugerowała, że niebo przedstawione na obrazie Vincenta van Gogha „Gwiaździsta noc” odpowiada niebu przed świtem nad francuskim Saint-Rémy-de-Provence około 22 lipca 1889 roku. Jest to o miesiąc później niż tradycyjne datowanie obrazu na czerwiec 1889 roku, podaje France 24.

Astronomiczne punkty odniesienia

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Scientific Reports porównali szczegóły obrazu z danymi astronomicznymi i warunkami pogodowymi z tamtego okresu. Według ich ustaleń około 22 lipca 1889 roku przed świtem kształt Księżyca przypominał cienki sierp przedstawiony przez artystę. Na wschodzie wschodziły także gromada gwiazd Hiady w gwiazdozbiorze Byka oraz Wenus.

Zespołem kierował Elijah Junhyeon Kim, szef seulskiego producenta teleskopów i doktorant Uniwersytetu Kyung Hee. Zaznaczył, że źródłem inspiracji mogło być także kilka dni przed tą datą lub po niej. Kim dwukrotnie odwiedził Francję w 2019 roku — w połowie czerwca oraz około 22 lipca — i ustalił, że jasne gwiazdy wschodziły na niebie przed świtem w lipcu, w przeciwieństwie do czerwca.

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Nie jest to ostateczna odpowiedź

Historycy sztuki od dawna datują obraz na czerwiec 1889 roku, czyli okres krótko po tym, jak van Gogh zamieszkał w zakładzie. Jednocześnie fizyk José Luis Aragón z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku, który nie brał udziału w badaniu, nazwał lipcową datę interesującą hipotezą, lecz nie ostatecznie ustaloną odpowiedzią.

Aragón zwrócił uwagę, że artysta pracował w pracowni, korzystając ze szkiców i pamięci, dlatego niebo na obrazie mogło być połączeniem obserwacji z różnych nocy. Jednocześnie, jego zdaniem, badanie przekonująco wskazuje, że van Gogh bardzo uważnie obserwował rzeczywiste niebo. „Gwiaździsta noc” jest obecnie przechowywana w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

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