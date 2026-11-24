63-letnia Nita Ambani, żona indyjskiego miliardera Mukesha Ambani, zaprezentowała luksusowe, tradycyjne sari, wykonane ręcznie z naturalnego jedwabiu oraz nici z prawdziwego złota i srebra.

Na wydarzenie w Bombaju wybrała różowe sari typu kanchipuram z srebrzystym wzorem w kratkę i tradycyjnymi motywami. Nad jego wykonaniem mistrz Rajesz Sha pracował około czterech miesięcy.

W tkaninę wplecione są ornamenty przedstawiające rudraksze i pawia, charakterystyczne dla tradycyjnego indyjskiego tkactwa. Stylizację dopełniła srebrzysta bluzka, wielorzędowy naszyjnik w stylu Radżastanu, diamentowe kolczyki, pierścionek oraz różowe bransoletki.

Nita Ambani znana jest z kolekcji tradycyjnej indyjskiej odzieży, dzięki której popularyzuje narodowe tradycje tekstylne i zwraca uwagę na rzemieślników tworzących ręcznie.

Źródło: Vogue

22-letnia mieszkanka Kijowa, Anna Nikonowa, zdobyła tytuł „Miss Universe Ukraina 2026” i będzie reprezentować kraj na międzynarodowym konkursie Miss Universe, który odbędzie się w listopadzie w Puerto Rico.

Reprezentantka Zambii, Pamela Mubanga, według informacji BBC, zrezygnowała z udziału w 75. edycji konkursu „Miss Universe”, którego finał zaplanowano w Portoryko, terytorium Stanów Zjednoczonych.

Austria nie weźmie udziału w konkursie „Miss Universe 2026” z powodu śmierci swojej reprezentantki — 22-letniej Lucii Sisić. Dziewczyna, która w 2024 roku zdobyła tytuł „Miss Austrii”, zmarła po długiej walce z poważnymi problemami zdrowotnymi.

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